Продолжается приём заявок на конкурс «Надёжный строитель России»

Продолжается приём заявок на федеральный конкурс среди строительных организаций «Надёжный строитель России». Конкурс учреждён в 2020 г. по инициативе СПбГАСУ и строительной лаборатории «ИНФОСМИТ» в ответ на запрос профессионального сообщества выделить наиболее открытые, стабильные и прогрессивные компании среди действующих участников строительного рынка: от крупных девелоперов и застройщиков до небольших региональных подрядчиков с любой формой ведения бизнеса.

Конкурс поддерживают Минстрой России, Комитет по строительству и Госстройнадзор Санкт-Петербурга, ассоциация НОСТРОЙ, отраслевые общественные организации. Стратегическими партнёрами проекта выступают Национальная система оценки соответствия BAZICON, АНО «Научно-консультационный центр “Образовательные системы и проекты”» и АО «Информационная компания “Кодекс”».

Евгений Рыбнов, ректор СПбГАСУ, отмечает: «В условиях современного быстроменяющегося темпа строительства важно выделить именно те строительные организации, которые не боятся гласности и публичности, являются открытыми для внешней оценки и осуществляют свою деятельность согласно принципам соблюдения высоких стандартов строительства, качества организации рабочего процесса и соответствия основных показателей возводимых конструкций требованиям проекта».

Константин Дмитриев, генеральный директор ООО «ИНФОСМИТ», подчёркивает: «Мы как строительная лаборатория каждый день анализируем, оцениваем и испытываем различные строительные материалы, изделия и конструкции. За многолетнюю работу наша команда научилась не только видеть отклонения от требований проекта, но и минимизировать их последствия. Уверен, конкурс позволит открыто показать деятельность лучших строительных организаций и придать созидательный импульс всем участникам строительного производства».

Оргкомитет принимает заявки на конкурс постоянно в любой день календарного года. Участник может заявить к участию строящиеся объекты (в т. ч. на нулевом цикле строительства) – не более одного объекта в календарном году в одной номинации. В течение 15 рабочих дней после очного/заочного аудита заявленного объекта участнику направляется письмо с результатами конкурса, а также наградные документы (диплом победителя и сертификат соответствия).

По словам организаторов, открытые профессиональные конкурсы с понятной системой оценок и прозрачной работой организаторов на всех этапах проведения являются дополнительной мерой по улучшению системы менеджмента внутри самих компаний, вне зависимости от масштаба их деятельности. При этом у проекта «Надёжный строитель России» есть ряд отличий.

Во-первых, это масштабность. Конкурсант вправе заявить на конкурс своё наиболее сильное направление, выбрав соответствующее из 22 номинаций: эксперты оценивают жилые новостройки, коммерческие объекты и промышленные здания, работы по реконструкции и капитальному ремонту. Отдельные номинации предусмотрены для проектов по сооружению инженерных коммуникаций, а также благоустройству дворов, парков и придомовых территорий.

Во-вторых, профессиональная оценка. По итогам конкурса каждый победитель получает не только диплом, но и официальный документ – сертификат соответствия опыта и деловой репутации требованиям ГОСТ Р 66.1.03-2016, который значительно повышает его профессиональный статус в глазах текущих и будущих контрагентов. Документ выдаёт стратегический партнёр конкурса – Национальная система оценки соответствия BAZICON.

В-третьих, экспертный состав. В состав оценочной комиссии входят признанные строительные эксперты-практики, работающие по всей России. Количество экспертов постоянно расширяется, и актуальный состав всегда можно посмотреть на сайте проекта в разделе «Эксперты». В число экспертов входит ряд специалистов из СПбГАСУ.

Третьей особенностью конкурса является его прозрачность: каждый участник конкурса оценивается по 10 критериям, а результаты публикуются в независимом рейтинговый онлайн-журнале «Надёжный строитель России» в виде итоговых отчётов с комментариями экспертов.

И, наконец, по итогам года любой желающий может ознакомиться с рейтингом лучших компаний в конкретной номинации и регионе деятельности.

Конкурс только набирает обороты, и с каждым годом участников становится всё больше и больше. Согласно Положению о порядке проведения конкурса участник вправе заявлять новый объект строительства каждый год. Это даёт ему преимущество всегда оставаться в рейтинге на первых позициях.

С 2020 г. победителями конкурса становились различные по своей философии и масштабу компании: от региональных индивидуальных предпринимателей до ведущих застройщиков.

Как действующие победители высказываются о своём опыте участия в конкурсе «Надёжный строитель России»?

ЖК «Барселона», Оренбургская область, поселок Пригородный

Участник: ООО «Специализированный застройщик М-ЛЕВЕЛ»

Объект: ЖК «Барселона», Оренбургская область, пос. Пригородный

Номинация: Строительство многоквартирных жилых зданий комфорт-класса

Серикгалий Мукатаев, основатель и генеральный директор: «В 2021 году мы участвовали в конкурсе с проектом жилого комплекса “Барселона” и хотим поблагодарить организаторов за этот опыт. Было полезно получить независимую оценку проекта от экспертов отрасли. Я считаю, что конкурс выполняет важную миссию – это выявление, оценка и трансляция широкой общественности наиболее успешных практик строительства».

Участник: ООО «Специализированный застройщик “Мегаполис”»

Объект: ЖК «Пионер», Кострома

Номинация: Строительство многоквартирных жилых зданий комфорт-класса

ЖК «Новое Горелово», Ленинградская область, поселок Новогорелово

Андрей Монахов, исполнительный директор: «Результат участия в конкурсе “Надёжный строитель России” – это не просто диплом в рамочке, это эффективный инструмент дополнительного контроля качества. Приятно удивлён, что эксперты приехали в наш город, чтобы не только изучить проектную и исполнительную документацию, но и лично посетить объект. И на стройплощадке залезли буквально в каждый уголочек – от техподполья до чердака, осмотрели жилые помещения и узлы монтажа, лифтовое оборудование и даже поинтересовались такими тонкостями, как диаметр труб».

Участник: ООО «ЛенРусСтрой»

Объект: ЖК «Новое Горелово», Ленинградская область, пос. Новогорелово

Номинация: Строительство многоквартирных жилых зданий комфорт-класса

Многофункциональный комплекс «ГЭС-2», Москва

Максим Жабин, заместитель генерального директора: «Участие в конкурсе “Надёжный строитель России” – отличный повод получить оценку нашей работы от экспертов федерального уровня, посмотреть на свои проекты со стороны, оценить сильные и слабые аспекты. Это значительное событие на строительном рынке. Победа открывает для нас новые возможности стать лучше, сделать наш продукт ещё более технологичным, комфортным и безопасным для клиентов!»

Участник: ООО «Строй Техно Инженеринг»

Объект № 1: Комплекс апартаментов, МФК «Федерация», башня «Восток», Москва.

Номинация: Строительство инженерных систем и сетей

Объект № 2: Клубный дом Brodsky, Москва.

Номинация: Строительство многоквартирных жилых зданий премиум-класса.

Объект № 3: Патриарший пешеходный мост, Москва.

Номинация: Реконструкция зданий, сооружений и исторических объектов.

Объект № 4: Многофункциональный комплекс «ГЭС-2», Москва.

Номинация: Реконструкция зданий, сооружений и исторических объектов.

Объект № 5: Скандинавский центр здоровья, Москва.

Номинация: Реконструкция зданий, сооружений и исторических объектов.

Армен Мусаелян, первый заместитель генерального директора: «Наша подрядная организация “СТР Констракшн” не первый год участвует в профессиональном конкурсе “Надёжный строитель России”. Для нас это участие означает признание успехов и качества нашей работы на уровне профессионального сообщества, от наших коллег. Конкурс для нас – это ещё и возможность в целом поддержать главную цель мероприятия – продвижение высоких стандартов в сфере строительства. Мы твёрдо верим, что только профессиональное сообщество способно создавать высокие ориентиры для развития всей отрасли, а также задавать соответствующие векторы и тренды. При этом каждая компания-участник может собственным примером продемонстрировать эффективные успешные решения в области строительства, поделиться опытом для повышения среднего уровня оказываемых строительных услуг.

Поэтому мы и впредь будем принимать участие в этом конкурсе и поддерживать его миссию: показывать прогрессивные, надёжные и ответственные строительные компании, деятельность которых делает жизнь человека безопаснее и счастливее».

Подробнее об условиях участия в конкурсе и сроках подачи заявки

