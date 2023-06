Поздравляем с днём рождения Сергея Чуева!

Source: MIL-OSI Russian Language News

Июнь оказался богат на талантливых именинников. И сегодня Государственный университет управления поздравляет с днём рождения советника при ректорате ГУУ, и.о. заведующего кафедрой государственного и муниципального управления, писателя Сергея Чуева!

Уважаемый Сергей Владимирович! За время своей трудовой деятельности Вы стали настоящим наставником и кумиром для тысяч молодых людей, заслужили уважение и дружбу коллег, получили признание заслуг на всех уровнях власти. Желаем Вам крепкого здоровья, потрясающих идей, новых свершений и исполнения всех желаний! Благодарим за преданность делу, высокий профессионализм, бесконечное обаяние и душевное тепло, которое Вы дарите окружающим. Пусть юмор Вас не покидает, дома окружают теплом и любовью самые близкие люди, а работа приносит не только пользу стране, но и удовольствие Вам.

Сергей Чуев в 2000 году закончил бакалавриат, в 2002 – магистратуру, а в 2005 и аспирантуру Ростовского государственного университета, получив ученую степень кандидата исторических наук. Трудовую деятельность Сергей Владимирович начал в 2000 году в должности преподавателя Южно-российского гуманитарного института, а в 2000-2001 – экономического лицея № 14, параллельно являясь специалистом контрольно-ревизионной службы Избирательной комиссии Ростовской области до 2002 года. В 2003-2004 годах был председателем исполкома ростовского отделения политической партии. С 2005 по 2008 год руководил исполнительным комитетом ростовского городского отделения ВПП «Единая Россия», в то же время с 2005 по 2016 год являлся доцентом кафедры ДГТУ. С 2008 по 2013 год служил председателем комитета по молодежной политике Администрации Ростовской области. В 2013 году стал начальником управления молодежных проектов и программ Федерального агентства по делам молодежи, а затем директором Российского центра гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи. В период с 2014 по 2016 год Сергей Чуев находился в должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодежи. В 2016 году пришел в ГУУ, где до 2018 года был проректором университет а и доцентом кафедры государственного управления и политических технологий ИГУиП ГУУ. С 2018 по 2022 год являлся генеральным директором Объединения культурных центров Юго-Восточного административного округа. В 2022 вернулся в ГУУ и стал советником при ректорате ГУУ и и.о. заведующего кафедрой государственного и муниципального управления ИГУиП ГУУ.

Сергей Владимирович является членом Совета Министерства науки и высшего образования РФ по реализации государственной молодежной политики и заместителем председателя Экспертного совета по развитию гражданского образования и социализации обучающихся при Комитете Государственной Думы по образованию и науке. Возглавляет рабочую группу по развитию социокультурной деятельности с обучающимися и реализации государственной молодежной политики.

Сергей Чуев – автор более 80 научных и учебно-методических работ, в том числе монографии «Перестройка 1985-1991 гг. на Дону: лица, события, исторические итоги» и учебного пособия «Коммуникативные технологии политического менеджмента». Кроме того, он является членом Союза писателей России и автором ряда литературных произведений, в том числе сборника ироничных рассказов «Чумовой Дон. Том 1», повестей «Настоящее лето Димки Бобрикова» и «Друзья и враги Димки Бобрикова».

Сергей Владимирович получил благодарность министра спорта, туризма и молодежной политики РФ В.Л. Мутко, благодарность руководителя Федерального агентства по делам молодежи Сергея Поспелова, благодарность председателя комитета по образованию и науки Государственной Думы Российской Федерации В.А. Никонова, почётную грамоту префектуры СВАО Москвы «В честь 90-летят кафедры государственного и муниципального управления, а также большой вклад в подготовку кадров для органов государственной власти и местного самоуправления». Награждён почетным знаком «75-летие Ростовской области» и почетным знаком «80-летие Ростовской области». Лауреат II международного конкурса учебных изданий «Классика образования» и III Всероссийского конкурса монографий «Фундамент науки».

