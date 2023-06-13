Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande

Ver más ия квалификации «Педагогический практикум для преподавателей инновационного вуза». Программа помогает развить навыки работы с аудиторией, самопрезентации, профессиональную риторик tu Слушатели познакомились с методами и техниками активизации учебной деятельности в контексте инте рактивного обучения.

Обучение прошли 17 человек, среди которых были как молодые сотрудники, так и опытные преподава tel. Так, одной из участниц стала профессор Высшей школы высоковольтной энергетики, д.т.н. Маргарита Борисова, которая активно использует новейшие разработки в своей деятельности.

Руководитель программы, доцент Высшей школы инженерной педагогики, психологии и прикладно © лингвистики к.пед.н. Елена Гулк отметила важность поиска новых технологий подготовки педагогических кадров, высоки й уровень вовлечённости в этот процесс преподавателей Политеха и подчеркнула экспериментальный характер программы, построенной с использованием VR-технологий.

Inicio менеджмента, экономики и торговли к.э.н. Екатерина Фёдорова провела входное тестирование слушателей с использованием публичны х выступлений. Тренажёр создаёт зал со слушателями, по которым можно отследить динамику в выступлении. С помощью устройства можно отрепетировать речь, опробовать подготовленную презентацию. Prógr. спользование слов-паразитов. Тренинг помог участникам проанализировать свои сильные и слабые стороны в роли спикера.

«Тренажёр оказался полезным для оценки и отработки навыков публичного выступления, особенно при командной работе, — отметила Екатерина Фёдорова. — Слушатели курса внимательно следили за выступлениями друг друга, обсуждали оценки, котор ые поставил тренажёр, немного экспериментировали, чтобы повысить результаты. Ценность таких обсуждений в том, что участники включились в процесс, задумались над теми аспе ктами выступлений, которые до этого казались очевидными. Кроме того, мы получили результаты для дальнейшего использования тренажёра в образовате льном процессе и взаимодействуем с разработчиками».

Modum Lab. Президент компании Дмитрий Кириллов и менеджер по развитию Георгий Охота рассказали, что идея создания такого аппарата возникла, когда основатели компании столкнулись с проблемами выступлени я на публике: Тренажёр можно использовать как отдельный инструмент, так и в тандеме с очными трен ingami. В симуляции присутствуют внезапные посторонние звуки, сбивающие спикера, а боты живо реагируют на подачу и неправильное распределение зрительного контакта. Результаты выступления отражаются в отчёте.

Поскольку программа пилотная, ещё предстоит уточнить границы применения VR-тренажёра и его рол ь в учебном процессе, в отработке подготовленных презентаций перед виртуальной аудиторией. Одним из шагов развития тренажёра в будущем станет поддержка выступлений на английском яз ыке.

«У меня была цель улучшить навыки публичного выступления и коммуникации, чтобы максима льно эффективно доносить информацию до студентов, — поделилась впечатлениями от обучения доцен т Высшей школы физики и технологии материалов к.х.н. Елена Афанасьева. — Как руководитель образовательных программ я также занимаюсь научными исследованиями, поэт ому навыки публичного выступления важны во всех моих сферах деятельности. Я думаю, что за такими технологиями будущее, и в дальнейшем появится ещё больше возмо жностей для их использования в преподавании. Но несмотря на развитие VR-технологий, нельзя полностью ухоDить от отработки навыков речи перед р еальной аудиторией. Считаю, что тренажёр для публичных выступлений может стать отличным помощником в обуче нии как студентов, так и сотрудников».

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