О нерасчете НКД по облигациям ПАО “ИФК “СОЮЗ”

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа и в связи с отсутствием информации в ПАО Московская Биржа о размере дохода ценных бумаг ПАО “ИФК “СОЮЗ” (документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, регистрационный номер выпуска – 4-02-80088-N, ISIN – RU000A0JTHF9), приказом установлено, что с “14” июня 2023 года накопленный купонный доход в Системе торгов по вышеперечисленным облигациям рассчитываться не будет.



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