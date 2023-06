От «Биологии» до «Экологии»: опыт участия студентки ФЕН НГУ Камиллы Молобековой в олимпиаде «Я — профессионал»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Одной из медалисток VI сезона Всероссийской студенческой олимпиады «Я — профессионал» стала студентка магистратуры Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Камилла Молобекова. Девушка рассказала, какой путь стоял за бронзовой медалью в профиле «Биоинженерия и биоинформатика».

— Расскажи, пожалуйста, как ты узнала об Олимпиаде?

На самом деле, я точно не помню, где впервые услышала об олимпиаде, т.к. это было еще в 2020 году. Но, скорее всего, увидела информацию в социальных сетях – у «Я — профессионал» всегда ведется очень активная рекламная кампания.

— Участвовала ли ты в предыдущих сезонах? Если да, какой это был опыт для тебя?

Первый раз я попробовала поучаствовать еще на 3 курсе в бакалавриате (прим.: сейчас Камилла учится на 1 курсе магистратуры) по направлениям «Биология» и «Экология». На 4 курсе, помню, было очень много интересных направлений: «Генетические технологии», «Биотехнологии», тогда же появилось направление «Биоинженерия и биоинформатика». Но тогда я не была настроена идти до конца, как в этом году. Поэтому проходила только отборочные этапы, а до заключительных так и не доходило дело.

— А что насчет этого года? Какие профили выбрала и чего удалось достичь?

В этом сезоне я планировала участвовать в четырех направлениях – всех, которые имеют отношение к биологии, – но по итогу сил и времени хватило на два: «Биология» и «Биоинженерия и биоинформатика». По первому я участвовала в полуфинале, но не прошла в финал – был достаточно жесткий отбор, – но баллов полуфинала все же хватило на диплом призера. А по второму стала бронзовой медалисткой. В следующем году обязательно буду участвовать снова и попытаюсь добиться еще более классных результатов.

Хочу дополнить, что в подготовке к олимпиаде в этом году мне очень помогли видеолекции с канала «Практическая биоинформатика», который создан в рамках Цифровой кафедры НГУ. Там есть как лекции, так и мастер-классы по решению задач с финала. И еще хочу выразить благодарность доценту ФЕН НГУ Елене Васильевне Землянской за курс «Компьютерная транскриптомика», с которого началось мое погружение в биоинформатику.

— Участвовала ли ты в каких-нибудь образовательных мероприятиях Олимпиады?

Да. С 10 по 13 мая я участвовала в форуме «Инженерия биологических систем: достижение технологического суверенитета» от НГУ. Наиболее ценным для меня оказалось знакомство с другими участниками форума. Пообщаться с ребятами из разных вузов, узнать чем они занимаются, поделиться опытом было очень интересно и полезно.

— Уже думала, как используешь приятные бонусы для медалистов?

Про стажировку и льготы при поступлении еще не думала – не видела интересные мне компаний в списке от олимпиады. Но эта победа в любом случае станет отличным дополнением в моем резюме!

— Что бы ты пожелала участникам следующих сезонов?

Я бы пожелала верить в себя! Не опускать руки, если что-то не получается сразу. Мне не раз приходила мысль бросить участие, особенно ближе к концу, так как было действительно сложно. Но мне очень помогла поддержка близких.

Еще, наверное, пожелаю быть в среде активных, заряженных людей. Со мной на факультете учатся очень талантливые ребята, которые тоже участвовали в олимпиаде. Здоровая конкуренция с ними очень повлияла на мою мотивацию.

Беседовала Алина Ершова, пресс-служба НГУ

