Открыт прием заявок на Летнюю школу Центра фундаментальной математики

С 3 по 8 июля Центр фундаментальной математики МФТИ проведет летнюю школу «Некоммутативная и производная геометрия матричных факторизаций». Она будет организована в рамках стратегического проекта №2 «Исследовательское лидерство (от бакалавра до нобелевского лауреата)» программы “Приоритет-2030”.

Мероприятие рассчитано на студентов, аспирантов и молодых ученых из России и других стран. Заявлено участие представителей из МГУ им. М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, СПБГУ и ряда университетов Китая. Ожидается до 50 участников.

Во время школы пройдут лекции, семинары и обсуждения по темам:

– производная алгебраическая геометрия;

– некоммутативная геометрия ТГ-категорий и (ко)гомологии Хохшильда;

– матричные факторизации и коэн-маколеевы модули.

Сотрудники центра и внешние лекторы, среди которых Крис Брав (ЦФМ МФТИ), Александр Павлов (ЦФМ МФТИ), Артем Приходько (Сколтех) расскажут про классические подходы, постановки задач и проблемы некоммутативной геометрии, а также про современный категорный подход с помощью производной геометрии.

«Школа познакомит обучающихся с важными направлениями современной математики и создаст условия вовлечения их в научную деятельность по актуальным направлениям развития современной математики. Это будет первое мероприятие в рамках налаживаемого сотрудничества с Российско-китайским математическим центром и утверждения МФТИ как одного из научных центров, в котором ведутся фундаментальные математические исследования. В дальнейшем Летнюю школу предполагается сделать ежегодной школой высокого научного уровня для российских студентов, аспирантов и молодых математиков, а также зарубежных слушателей», – отметил директор Центра фундаментальной математики МФТИ Алексей Бондал.

Более подробная информация о мероприятии на сайте проекта.

Регистрация продлится до 28 июня 2023 г.

