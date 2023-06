Новые регионы в течение месяца получат 1 млрд рублей на поддержку МСП

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

июня Правительство поддержало предложение Минэкономразвития России о распределении между новыми регионами страны 1 млрд рублей для создания инфраструктуры поддержки бизнеса. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

«Деньги пойдут на поддержку МСП: открытие в каждом субъекте центра «Мой бизнес», микрофинансовой и гарантийной организации в соответствии с утвержденной Правительством программой социально-экономического развития регионов», – пояснил Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Он отметил, что в течение месяца будут подписаны соглашения с регионами и доведены средства.

Суммы для каждого региона рассчитаны исходя из количества зарегистрированных субъектов МСП. Донецкая и Луганская народные республики получат по 370 млн рублей, Запорожская и Херсонская области — по 130 млн рублей. Финансирование выделяется за счет перераспределения средств нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Эти средства позволяют создать в субъектах инфраструктуру поддержки МСП, где предприниматели смогут пройти обучение основам российского законодательства, получить консультации по вопросам начала предпринимательской деятельности, услуги по продвижению и сбыту продукции, содействие участию в госзакупках, льготные микрозаймы, гарантийную поддержку для кредитов и т.д.

«Это долгожданная новость для наших предпринимателей. Создание фондов станет фундаментом финансовой устойчивости и развития как действующих, так и начинающих предпринимателей. Центр «Мой бизнес» – это помощник для предприятий любого масштаба на всех этапах развития, от создания до масштабирования. Я надеюсь, Центр станет точкой притяжения для наших МСП, для реализации новых проектов, динамичного развития и расширения бизнеса, достижения новых вершин», – прокомментировала министр экономического развития ЛНР Светлана Подлипаева.

«Запорожская область активно интегрируется в правовое поле Российской Федерации, в связи с этим для малого и среднего бизнеса открывается настоящее окно возможностей по государственной поддержке. Речь о доступе предпринимателей нового субъекта России к услугам и возможностям, уже привычным каждому представителю МСП нашей страны. Это – льготный лизинг и услуги региональных гарантийных организаций, значительно облегчающих малому и среднему бизнесу процесс получения банковских кредитов, помощь в расширении рынков сбыта, дополнительные программы льготного кредитования», – отметил заместитель Председателя Правительства по экономике Запорожской области Андрей Козенко.

«Финансовая поддержка предпринимательства нашего региона – это, безусловно, огромный шаг навстречу местному бизнесу. В частности, выделение средств на осуществление льготного кредитования поспособствует развитию предпринимательства и станет стимулом для роста МСП региона. На фоне кредитных программ от действующих на территории ДНР банков со ставками в среднем выше 15–16 % льготный кредит в 10 % ожидают многие представители бизнеса. Они готовы развиваться, но им нужно немного помочь», – заявил и.о. министра экономического развития ДНР Владимир Зверков.

Напомним, помимо создания центров «Мой бизнес», региональных гарантийных и государственных микрофинансовых организаций, для предпринимателей новых регионов в июне запущено льготное кредитование. Также летом текущего года МСП Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей смогут воспользоваться программой льготного лизинга с господдержкой.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI