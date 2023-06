Минэкономразвития РФ: более 70 регионов подали заявки на конкурс по созданию модульных гостиниц

Source: MIL-OSI Russian Language News

Программа по строительству модульных гостиниц в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», куратором которого является вице-премьер Дмитрий Чернышенко, вызвала большой отклик в регионах страны, заявки поступили более чем от 70 субъектов, сообщил на форуме «Путешествуй!» и.о. директора департамента развития туризма Алимбек Хидзев. География поддержанных проектов охватывает практически все федеральные округа. Итоги конкурса будут объявлены в ближайшие дни.

«Программа очень востребована в регионах Российской Федерации. Мы получили действительно много хорошо проработанных проектов. В тренде сегодня эко-проекты. Растет число модулей, которые расположены вблизи туристических точек притяжения. Мы считаем это большим преимуществом – чем больше легковозводимых средств размещения будет на популярных маршрутах, тем больше туристов сможет с комфортом отдохнуть на природе», – сказал Алимбек Хидзев.

Инвестиционную привлекательность создания быстровозводимых конструкций отметил руководитель комитета по инфраструктурным проектам РСТ Алексей Мусакин: «Преимущества быстровозводимых конструкций в существенном снижении инвестиционного периода – с 2–3 лет до 3–7 месяцев, что существенно влияет на срок окупаемости, снижая его примерно на 1,5 года. Программа поддержки именно таких конструкций позволяет существенно нарастить номерной фонд в короткие сроки».

В рамках конкурсного отбора наиболее высокую оценку получили проекты, реализуемые в особых экономических зонах. На этих территориях действуют дополнительные меры поддержки других отраслей, что создает мультипликативный эффект и является драйвером социально-экономического развития регионов. Модули, расположенные на особо охраняемых природных территориях и проекты, обеспеченные сопутствующей туристической инфраструктурой, также вошли в число лидеров конкурса.

