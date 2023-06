Минэкономразвития России проведёт новый отбор проектов на льготное кредитование крупных отелей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Минэкономразвития России и представители туриндустрии обсудили развитие отрасли в рамках деловой программы форума «Путешествуй!». Ключевыми темами встречи стали стратегические задачи, текущая совместная работа, а также поддержка туристической отрасли.

«Туризм – один из драйверов экономики. Мы видим приток инвестиций в отрасль, по прошлому году рост составил 14%, и это одни из самых высоких цифр. Важно, чтобы у регионов была возможность активно участвовать во всех программах национального проекта, поэтому мы активно поддерживаем субъекты по многим направлениям. Какой запрос к бизнесу – вовлечение в процесс формирования будущего отрасли, активное участие в механизмах поддержки, которые работают, а также формирование качественных туристических продуктов и маршрутов», – обратился к предпринимателям Максим Решетников.

Минэкономразвития планирует продолжить реализацию ряда ключевых для отрасли программ в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», куратором которого является вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Высокий запрос от бизнеса получила программа по модульным гостиницам, поступило много заявок. По льготному кредитованию крупных отелей – рассчитываем провести отбор проектов в августе-сентябре текущего года. При этом предлагаем отдельными программами финансировать строительство номеров и тяжелой инфраструктуры. Обеспечим сопоставимость проектов и прозрачную конкуренцию между ними за господдержку», – отметил Максим Решетников.

Ведется работа и над отдельными, точечными решениями. Среди них – отмена НДС для общепита при гостиницах и признание круизных кораблей коллективными средствами размещения – также для снижения налоговой нагрузки.

На встрече представители бизнеса высказали ряд инициатив. Генеральный менеджер Radisson Collection Hotel Moscow Станислав Кондов предложил ввести в России невозвратный тариф на проживание в отелях по аналогии с авиабилетами. По его оценке, это позволит гостиницам применять более гибкие условия формирования цен и в итоге снизить стоимость гостиничных услуг на 20-30%.

На встрече также отметили, что рост турпотока должен быть обеспечен развитием инфраструктуры. Дополнительного эффекта от инвестиций, в том числе уже вложенных, Минэкономразвития РФ планирует достигать за счет концентрации мер поддержки на туристических кластерах, особых экономических зонах, а также в городах на пути следования национальных туристических маршрутов.

Участие в открытом диалоге с Минэкономразвития России приняли около 30 представителей туриндустрии – туроператоры, отельеры, руководители ассоциаций, союзов и бизнес-объединений, а также представители органов власти. Среди участников дискуссии – директор Сети отелей «AZIMUT Hotels Россия» Максим Бродовский, генеральный менеджер Radisson Collection Hotel Moscow Станислав Кондов, член Правления COSMOS Hotel Group Анна Кувайцева, генеральный директор МТС Travel Вадим Мельников, президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский, первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов, директор Ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко, генеральный директор АНО «Центр развития горнолыжной индустрии» Илья Виноградов, президент ассоциации глэмпингов России Жанна Кира, директор Ассоциации «Национальное конгресс-бюро» Сагид Заремуков, вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева, руководитель комитета Российского союза туриндустрии по детскому и семейному туризму Олеся Калачева, директор по стратегическому развитию курорта Красная Поляна, член экспертного совета комитета по туризму Государственной Думы РФ Ольга Филипенкова, генеральный директор «ТТ-Трэвел» Владимир Рубцов, член Координационного совета по развитию туризма, индустрии гостеприимства и отдыха Общественной палаты России Александр Харин.

