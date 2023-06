Механизм поддержки кредитования субъектов МСП дополнен кредитами под залог ОФЗ (13.06.2023)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Банк России дополнил механизм предоставления ликвидности для поддержки кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства кредитами под залог облигаций федерального займа (ОФЗ). Ранее в механизме были задействованы только кредиты, обеспеченные поручительством АО «Корпорация «МСП».

Эта мера позволит расширить возможности банков участвовать в Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (далее — Программа), реализуемой АО «Корпорация «МСП». Кредиты, обеспеченные залогом ОФЗ, будут предоставляться на тех же условиях, что и кредиты, обеспеченные поручительством АО «Корпорация «МСП». Процентная ставка по этим операциям будет равна ключевой ставке Банка России, уменьшенной на 1,5 процентного пункта. Максимально возможный срок кредитования составит 3 года (1095 дней). На кредиты под залог ОФЗ будет распространен совокупный лимит по механизмам поддержки кредитования субъектов МСП в сумме 288,3 млрд рублей. Одновременно для системно значимых кредитных организаций в рамках Программы будет установлен совокупный сублимит в сумме 230 млрд рублей.

Индивидуальные лимиты на кредитные организации по таким кредитам Банк России будет определять на основании получаемой от АО «Корпорация «МСП» информации о задолженности по кредитам тем заемщикам, которые соответствуют требованиям Программы.

Порядок предоставления данных кредитов будет аналогичен порядку предоставления ломбардных кредитов постоянного действия в рамках Условий проведения операций по предоставлению и погашению кредитов Банка России, обеспеченных ценными бумагами или правами требования по кредитным договорам. Кредиты, обеспеченные залогом ОФЗ, также могут быть досрочно погашены по инициативе как кредитной организации, так и Банка России.

Для получения кредитов, обеспеченных залогом ОФЗ, кредитным организациям необходимо будет заключить отдельный договор. Информация, необходимая для заключения такого договора, включая его форму, будет опубликована на сайте Банка России.

