Дмитрий Чернышенко и Максим Решетников провели стратегическую сессию по туризму

В Координационном центре Правительства РФ состоялась стратегическая сессия по развитию туризма. Рабочие группы по стратегическому планированию, логистике, инфраструктуре, средствам размещения, кадрам, въездному туризму и нормативному обеспечению представили предварительные итоги большой аналитической работы.

«Президентом России даны поручения по ускоренному созданию туристической инфраструктуры, круглогодичных морских курортов, развитию придорожной инфраструктуры и автомобильного туризма, которые должны быть обеспечены нормативной базой и финансированием. Потенциал туризма, согласно объективным данным, у нас большой. Это видно по росту доли в ВВП, спросу граждан на турпродукты. Наша цель – максимально его реализовать с помощью инструментов нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», институтов развития. Общая задача – выйти в течение месяца на финальную версию документа стратсессии с комплексом проработанных, включая Минфин РФ, инициатив рабочих групп. И обеспечить преемственность ключевых направлений работы в рамках продления нацпроекта после 2024 года», – заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Заместитель Председателя Правительства также предложил проработать и внедрить рейтингование коллективных средств размещения, которое будет предполагать и соответствующий порядок ценообразования.

Эксперты рассказали, как вырастет число турпоездок, в каких направлениях, сколько и каких гостиниц для этого нужно построить, какой транспорт и инфраструктура обеспечат спрос. Какие кадры и сколько их потребуются. Рабочая группа по кадрам рассчитала потребность в кадровом обеспечении. Подготовила предложения по новым стандартам образования и их внедрению с учетом возможностей учебных заведений.

«Полученные цифры еще раз подтверждают правильность выбора стратегии – развития номерного фонда, туристической инфраструктуры. Спрос есть, и он растет. Здесь важно двигаться синхронно, не допускать локальных дефицитов: когда мы строим гостиницы, но транспортная емкость не позволяет их загрузить, или наоборот. То же самое касается пропускной способности точек притяжения», – отметил министр экономического развития России Максим Решетников.

Транспортировка возросшего турпотока будет обеспечена за счет мероприятий по расшивке «узких мест» транспортной инфраструктуры топ-15 регионов России и сопутствующих им туристических кластеров. В их числе Москва и Золотое кольцо, Юг России – Краснодарский край, Крым, Ростовская область, Ставропольский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан, Башкортостан, Нижегородская область, а также Приморский край и ряд регионов Сибири и Урала.

«Главной задачей рабочей группы по нормативному регулированию было создание структуры нового закона, способной учитывать современные реалии и вызовы, стоящие перед туристической отраслью. Кроме того, важно было учесть результаты деятельности других рабочих групп. Мне кажется, нам это удалось. Был собран и проработан большой объем мнений профессиональных сообществ, а также дана оценка законодательным инициативам и предложениям, поступившим от других рабочих групп. В результате нами был разработан и представлен проект нового основного закона о туризме, который будет направлен на гармонизацию отношений между ФОИВами и при этом не перегружен излишней детализацией. Я полагаю возможным на данном этапе зафиксировать обновленную структуру проекта закона о туризме и приступить к его наполнению, начав работу над пакетом подзаконных актов», – сказал Председатель комитета Государственной Думы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

Дмитрий Чернышенко поручил Минэкономразвития РФ совместно с Минфином РФ проработать вопрос дальнейшего финансирования мероприятий нацпроекта с учетом их приоритизации по влиянию достигаемых эффектов на динамику отраслевых показателей.

Кроме того, по итогам стратегической сессии Заместителем Председателя Правительства Дмитрием Чернышенко даны поручения одобрить подход к прогнозу основных параметров развития отрасли к 2030 году. Минэкономразвития России совместно с Минфином обеспечить проработку вопроса финансирования мероприятий национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», а также обеспечить подготовку и проведение итоговой стратегической сессии под председательством Михаила Мишустина для утверждения окончательной конфигурации национального проекта на 2025–2030 гг.

