Дмитрий Вольвач: новые туристические объекты Абхазии смогут привлечь большой поток российских туристов

оссийская делегация во главе с заместителем председателя Правительства России Александром Новаком посетила с рабочим визитом Республику Абхазию. Минэкономразвития в поездке представлял замминистра Дмитрий Вольвач.

Делегация осмотрела ряд объектов курортно-туристической инфраструктуры Абхазии, которые были восстановлены за счет финансовой помощи России. Посетили площадки крупных инвестпроектов, запланированных к реализации с участием российских компаний.

После осмотра туристических объектов делегация отправилась в Сухум, где заместитель председателя Правительства России Александр Новак встретился с Президентом Абхазии Асланом Бжания. Стороны обсудили условия строительства и восстановления объектов курортно-туристической инфраструктуры в Абхазии.

В ходе встречи сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству российская и абхазская стороны обсудили вопросы обеспечения энергобезопасности республики, реализацию плана мероприятий по оптимизации энергообеспечения, а также гармонизацию законодательства России и Абхазии.

«Туристические объекты, которые сейчас строятся и восстанавливаются в республике в рамках совместных с Россией инвестиционных программ, в скором времени смогут привлечь в Абхазию большой поток российских туристов, – отметил Дмитрий Вольвач, – Россия намерена и дальше оказывать Абхазии поддержку в различных отраслях экономики, в рамках подписанных нашими странами социально-экономических программ, в том числе – по восстановлению транспортной и логистической инфраструктуры республики».

