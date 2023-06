ГУУ в топ-100 Национального рейтинга университетов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Государственный университет управления занял 82 место в Национальном рейтинге университетов за 2023 год.

13 июня группа «Интерфакс» представила ежегодный рейтинг в 14 раз. ГУУ участвует в нем с 2018 года, стабильно показывая рост показателей в сфере научных исследований.

При подготовке рейтинга проведена оценка деятельности 368 университетов России. В исследование включены все ведущие вузы страны: 28 национальных исследовательских университетов, 10 федеральных, 32 опорных, 98 университетов, участвующих в программе «Приоритет 2030», а также 7 негосударственных вузов.

Деятельность вузов оценивалась по шести параметрам: образование, исследования, социальная среда, сотрудничество, инновации и предпринимательство, бренд.

Оценка проводилась на основании обработки данных анкет, представленных университетами, доступных публичных данных, размещаемых учебными заведениями на своих веб-сайтах, публичных данных информационных ресурсов Министерства науки и высшего образования РФ, а также информации из информационно-аналитических систем «СПАРК-Интерфакс» и «СКАН-Интерфакс».

Полная версия результатов Национального рейтинга университетов 2023 доступна на сайте academia.interfax.ru.

Напомним, что в ранее опубликованном «Интерфакс» ежегодном рейтинге университетов, реализующих образовательные программы по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление», ГУУ вошел в топ-5 лучших учебных заведений страны.

