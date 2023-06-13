Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de Administración

RUR 202 3.

Рейтинг был опубликован 25 de mayo de 2023 agosto. Наш университет вошёл в Мировую лигу на 1104 месте в общем зачёте и на 91 в национальном рейтинг e.

Ranking universitario redondo (RUR) щих мировых университетов на основе двадцати показателей, распределенных по четырём ключевым на правлениям: финансовая устойчивость. Первые две группы получают максимум по 40%, вторые ― 10%. Окончательная методология также включает вес каждого из двадцати показателей. RUR призван представить прозрачную, комплексную аналитическую систему для сравнительного анали за и оценки университетов по всему миру для максимально широкой аудитории. Última actualización de agosto de 2010.

Мировой рейтинг вузов по версии RUR можно посмотреть на его официальном сайте.

Fecha de publicación: 13.06.2023

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