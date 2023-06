В Республике Алтай в рамках нацпроекта «МСП» построят индустриальный парк

Source: MIL-OSI Russian Language News

Республике Алтай будет создан индустриальный парк, на базе которого планируется развивать новые технологии в малоэтажном домостроении и деревообработке. Символический фундамент в основание нового индустриального парка «Алтай» вместе с представителями региона заложила заместитель Министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Проект парка предполагает создание комплекса производственных зданий и сооружений, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры. Это обеспечит предприятиям из числа МСП готовую площадку для производственного цикла — от разработки продукции и переработки сырья до ее реализации конечному потребителю.

«В рамках национального проекта на данную инициативу выделено 500 миллионов рублей. Создание современной высокотехнологичной инфраструктуры формирует условия для развития бизнеса в регионах. Данная модель работает как связующее звено между капиталоемкими проектами и развитием производств сегмента малых предприятий легких индустрий», — отметила Татьяна Илюшникова.

Запустить объект в эксплуатацию планируется в 2024 году. Порядка 10 резидентов будут развивать свой бизнес в парке и обеспечат более 180 новых рабочих мест. Общая площадь застройки и прилегающий территорий индустриального парка составит порядка 6,4 Га.

«Данный проект объединит в себе лучшие компетенции в республике по переработке древесины и создаст в этом сегменте благоприятную среду для развития малого и среднего бизнеса», — подчеркнул председатель совета директоров управляющей компании «Индустриальный Парк Алтай» Сергей Абрамов.

Строительство индустриального парка осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Всего по нацпроекту запущено в эксплуатацию более 40 промышленных и технопарков, в том числе в 2022 году в различных регионах было построено 8 таких объектов. В парках созданы льготные условия для размещения субъектов МСП на производственных территориях, обеспеченных автодорогами, инженерно-коммунальной инфраструктурой, производственно-складскими и иными зданиями, оснащенными технологическим и производственным оборудованием коллективного использования.

