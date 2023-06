В обход санкций – ВТБ спишет заблокированные активы в 2024 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Mainfin Bank

Как ВТБ планирует избавляться от капитала под санкциями?

Схема «размораживания» заблокированных из-за санкций активов разработана Центробанком и одинакова для каждого финансового учреждения, попавшего под ограничения США, ЕС или Великобритании. Процедура требует проведения реорганизации:

Кредитное учреждение выделяет отдельное юр. лицо. На баланс новой фирмы переводятся замороженные активы + обязательства перед западными кредиторами. Стоимость активов и пассивов уравнивается. Долги перед инвесторами исполняются за счет замороженных активов. Кредиторы из недружественных государств не могут потребовать досрочного возврата капитала.

Представители ВТБ поддержали схему, но указали на наличие подводного камня – закон обязывает банк при проведении реорганизации предложить всем акционерам, включая миноритариев, выкуп акций. Компания ждет поправок, освобождающих банки от подобной оферты.

Зачем ВТБ нужна реорганизация бизнеса?

Вывод замороженных активов путем реорганизации – один из способов, позволяющих обойти западные санкции, введенные в отношении российского финансового сектора. Конкретно для ВТБ реорганизация позволит:

вывести со счетов около 180 млрд. руб.;

улучшить состояние капитала;

исполнить обязательства перед западными инвесторами;

обойти зарубежные ограничения.

«В реорганизации будут участвовать только активы, заблокированные иностранными регуляторами, а также обязательства перед инвесторами из «недружественных» стран», – заявили в ВТБ.

Вместе с тем, банк разработал и собственный план, имеющий приоритетное значение: ВТБ готовится обменяться активами с иностранцами, имеющими «дочек» в России. Зарубежные структуры сворачивают бизнес в РФ, а ВТБ готов предложить обмен капитала – отдать собственные европейские активы и получить российский бизнес. Однако пока достичь договоренностей не удалось – регуляторы ЕС и США не согласовывают сделки.

10:50 13.06.2023

