Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de Arquitectura e Ingeniería Civil de San Petersburgo

В мае в петербургской Семёновской библиотеке (Малодетскосельский пр., 42) работала выставка «Nombres © Петербург. Проекты молодых архитекторов», приуроченная к 320-летию Северной столицы. На ней были представлены лучшие дипломные работы выпускников архитектурного факультета СП бГАСУ, выполненные en 2022 г.

Буй Тхи Куинь Ань. Проект физкультурно-оздоровительного комплекса в структуре квартала на территории бывшего «Ленэск по» Открыть в большом разрешении

Buscar ыставочного комплекса «Ленэкспо». (Руководители: Олег Романов, профессор кафедры архитектурного проектирования; Елена Войцеховская ; оектирования). . Вход в них осуществляется из общего атриума площадью более тысячи квадратных метров. Información previa ается в местную архитектуру.

Карим Термос. Проект жилого комплекса в структуре квартала «Ленэкспо» Открыть в большом разрешении

Карим Термос для берега Галерного ковша в том же районе, расположив двухэтажный корпус для офисов и торговли по дуге, повторяю щей береговую линию. От корпуса отходят три жилых «луча» разной высоты. (Руководители: Наталия Ясс, доцент кафедры архитектурного проектирования; Александр Вешняков, стар ший преподаватель кафедры архитектурного проектирования; Карим предпочёл светлую отделку с зелёными вкраплениями, чтобы изл ишне не выделять объект в сложившейся застройке.

Полина Ерошенко. Проект многофункционального комплекса в структуре квартала «Ленэкспо» Открыть в большом разрешении

Проект возможной инфраструктуры территории у Галерного ковша представила и Полина Ерошенко. (Руководители: Владимир Линов, доцент кафедры архитектурного проектирования; Владлен Лявданский , no hay comentarios, no hay comentarios о проектирования). ино- и выставочными залами, торговлей и общепитом под общей стеклянной крышей , напоминающей парус. По замыслу автора проекта, под крышу войдёт и подводная лодка-музей Д-2 «Народоволец». Данная идея имеет и практическую ценность: крыша позволит защитить музей от непогоды.

Дарья Мансурова. Проект центра виртуальной реальности Открыть в большом разрешении

Дарья Мансурова убеждена, что дальнейшему преобразованию ранее промышленной Кожевенной лин ии, где уже расположены культурные пространства «Севкабель Порт» и «Брусницын», поможет исследоват ельский центр и музей виртуальной реальности площадью 37 тыс. кв. м. (Conjunto: Олег Фёдоров, доцент кафедры архитектурного проектирования.) Согласно проекту Да rojo ;

Михаил Тарасенко. Проект жилого комплекса в районе Ржевка-Пороховые Открыть в большом разрешении

Михаил тарасенко предложил проект жилой застройки берего razón (Руководитель: Олег Романов.) Дома решены в «кирпичном стиле». Автор поясняет: это отражение памяти места, так как по соседству расположена историческая промышле нная застройка.

Полина Зубатенко. Проект центра семьи и отдыха на набережной Карповки Открыть в большом разрешении

По мнению Полины Зубатенко, на берегу реки Карповки в Петроградском районе Петербурга можно раз местить семейный досуговый центр. (Conjunto: Константин Колодин, доцент кафедры дизайна архитектурной среды.) Спроектированное е ю здание отличается необычным внешним видом, напоминающим постройку из детских кубиков.

Анастасия Пустотина. Проект медицинского научно-исследовательского центра Открыть в большом разрешении

Интерес посетителей выставки вызвали работы и других выпускников СПбГАСУ. Анастасия Пустотина представила проект медицинского научно-исследовательского центра в пригороде Санкт-Петербурга. (Руководители: Олег Романов; Игорь Демёнов, доцент кафедры архитектурного проектирования; Елена Войцеховская; Александр Вешняков) ский центр. (Subtitulado: Владимир Линов.)

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