Банк России улучшил прогнозы по банковскому сектору на фоне сильных результатов начала года

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –
В отсутствие новых шоков банковский сектор может заработать по итогам 2023 года свыше 2 трлн рублей, что больше предыдущих оценок (до 1,5 трлн рублей). Основные причины изменения прогноза — значительная маржа (годовой прогноз повышен до
Прогноз по росту кредитования компаний повышен до
Ситуация в фондировании развивается в целом в рамках прогнозов: в 2023 году средства компаний могут вырасти на
Более подробная информация представлена в ежеквартальном аналитическом обзоре «Банковский сектор».
Фото на превью: Valerii_M / Shutterstock / Fotodom
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