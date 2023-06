Банк России улучшил прогнозы по банковскому сектору на фоне сильных результатов начала года

Source: MIL-OSI Russian Language News

В отсутствие новых шоков банковский сектор может заработать по итогам 2023 года свыше 2 трлн рублей, что больше предыдущих оценок (до 1,5 трлн рублей). Основные причины изменения прогноза — значительная маржа (годовой прогноз повышен до 4,3–4,5%) и высокие фактические показатели начала года (1,1 трлн рублей за четыре месяца), в том числе из-за валютной переоценки на фоне ослабления рубля.

Прогноз по росту кредитования компаний повышен до 9–13% (ранее 8–12%) с учетом сильных показателей I квартала (+2,8%) и апреля (+1,7%). В розничном кредитовании ипотека растет достаточно высокими темпами, несмотря на сворачивание рискованной «ипотеки от застройщика», и поэтому диапазон прогноза по году смещен на 1 п.п. вверх (до 13–17%). Потребительское кредитование ускорилось, и по итогам года ожидается прирост 9–13%. Ситуация в фондировании развивается в целом в рамках прогнозов: в 2023 году средства компаний могут вырасти на 13–17% (ранее предполагалось 12–16%) в условиях повышения экономической активности, а прирост средств населения составит 8–12%, что соответствует прошлому прогнозу. Более подробная информация представлена в ежеквартальном аналитическом обзоре «Банковский сектор». Фото на превью: Valerii_M / Shutterstock / Fotodom

