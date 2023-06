Банк России опубликовал список кредитных кооперативов, которые могут работать с материнским капиталом

Source: MIL-OSI Russian Language News

Публикация перечня позволит дополнительно защитить граждан от недобросовестных практик при покупке жилья с использованием материнского (семейного) капитала и предотвратить неправомерное использование государственных средств.

Компании, вошедшие в список, отвечают определенным критериям. Они должны работать на рынке более трех лет и своевременно представлять отчетность. В течение квартала объем займов у этих кооперативов на приобретение или строительство жилья с использованием материнского капитала не может быть более 20% от общего объема за четыре последних квартала. С 1 октября 2023 года этот показатель снизится до 15%, с 1 января 2024 года — до 12,5%. Полный список требований содержится в указании Банка России. Фото на превью: NadyaEugene / Shutterstock / Fotodom

