Банк России опубликовал список кредитных кооперативов, которые могут работать с материнским капиталом

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –
Публикация перечня позволит дополнительно защитить граждан от недобросовестных практик при покупке жилья с использованием материнского (семейного) капитала и предотвратить неправомерное использование государственных средств.
Компании, вошедшие в список, отвечают определенным критериям. Они должны работать на рынке более трех лет и своевременно представлять отчетность. В течение квартала объем займов у этих кооперативов на приобретение или строительство жилья с использованием материнского капитала не может быть более 20% от общего объема за четыре последних квартала. С 1 октября 2023 года этот показатель снизится до 15%, с 1 января 2024 года — до 12,5%.
Полный список требований содержится в указании Банка России.
Фото на превью: NadyaEugene / Shutterstock / Fotodom
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