Андрей Рудской возглавил Санкт-Петербургское отделение Российской академии наук

Президиум Российской академии наук утвердил кандидатуру академика РАН Андрея Рудского на пост председателя Санкт-Петербургского отделения РАН на срок до избрания председателя отделения. Решение о создании регионального отделения в Санкт-Петербурге было принято на Общем собрании РАН в сентябре 2022 года.

«Президиум РАН утвердил мою кандидатуру на пост председателя Санкт-Петербургского отделения РАН на срок до избрания председателя отделения, — прокомментировал событие ректор СПбПУ академик РАН Андрей Рудской. — Для меня, безусловно, огромная честь и ответственность начать работу Санкт-Петербургского отделения РАН. Уверен, что в нашем городе, где в 1724 году и появилась Российская академия наук, где сам воздух насыщен научными идеями и исследовательским духом, необходимо сохранять и развивать уникальную среду, способствующую технологическому, экономическому и культурному процветанию России!»

О необходимости создания в Северной столице представительства Российской академии наук говорили и раньше. 14 февраля 2022 года, на расширенном заседании Совета по региональной политике РАН академики обсуждали перспективу возрождения Санкт-Петербургского научного центра РАН (после реформы 2013 года он был выведен из её структуры и передан Министерству науки и высшего образования).

17 мая 2023 года Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Санкт-Петербургского отделения Российской академии наук и отнесении его к ведению РАН. В соответствии с этим документом, Академия наук должна в течение двух месяцев утвердить состав нового учреждения, обеспечить его государственную регистрацию, а в течение трёх месяцев определить список федерального недвижимого имущества для передачи его отделению.

