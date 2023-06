12.06.2023 Wzmacniamy współpracę państw w ramach Grupy Wyszehradzkiej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

12 czerwca br., w Szczyrbskim Jeziorze (Słowacja), wicepremier Mariusz Błaszczak uczestniczył w spotkaniu ministrów obrony państw Grupy Wyszehradzkiej. Spotkanie szefów resortów obrony Polski, Czech, Słowacji i Węgier stanowi zwieńczenie słowackiego przewodnictwa w V4, podczas którego podsumowano działania Grupy V4 w ciągu ostatniego roku.

Głównym tematem rozmów ministrów obrony państw V4 były zmiany w środowisku bezpieczeństwa europejskiego wywołane agresją Rosji na Ukrainę oraz działania NATO i UE w odpowiedzi na tę agresję. Ministrowie omówili dalsze zaangażowanie w pomoc Ukrainie. Ocenili także wdrażanie postanowień szczytu NATO w Madrycie w zakresie odstraszania i obrony oraz omówili stanowiska na zbliżający się szczyt NATO w Wilnie.

„Rozmawialiśmy na temat szczytu NATO, na temat współpracy pomiędzy naszymi państwami, na temat tego, co chcemy razem osiągnąć podczas obrad w Wilnie. Przede wszystkim zleży nam na wzmocnieniu wschodniej flanki NATO. Stąd też w tym celu skoordynowane są nasze działania. Rozmawialiśmy także na temat wzmocnienia naszego potencjału przemysłu zbrojeniowego. Współpracujemy ze sobą w przypadku produkcji amunicji, ale także jesteśmy otwarci na zainteresowanie naszych partnerów polską bronią. Mam tu na myśli chociażby Pioruny, a więc rakiety przeciwlotnicze polskiej produkcji, które tak doskonale sprawdziły się w rękach Ukraińców”

– zaznaczył po spotkaniu wicepremier M. Błaszczak.

Mówiąc o modernizacji wojsk, szef polskiego resortu obrony zadeklarował, że Polska jest gotowa dzielić się swoimi doświadczeniami w tym obszarze.

„Mamy już na wyposażeniu sprzęt nowej generacji. Ja zadeklarowałem ze swojej strony otwartość na współpracę, jeżeli chodzi o wdrożenie nowoczesnego zachodniego sprzętu, który zastępuje sprzęt postsowiecki. Jesteśmy także zaangażowani w rozwój naszych wspólnych przedsięwzięć w ramach Unii Europejskiej. Podkreślam tu szczególnie wagę projektu „military mobility”, przede wszystkim z punktu widzenia obronności, ale także zacieśnienia relacji między naszymi państwami, również tych gospodarczych”

– mówił minister M. Błaszczak.

Po sesji roboczej ministrowie obrony podpisali deklarację polityczną dotyczącą kontynuacji ochrony przestrzeni powietrznej Słowacji w ramach misji Air Policing.

„Dowodem naszej bliskiej współpracy jest dyżur bojowy państw grupy V4, który potrwa do końca czerwca tego roku. To jest kolejna, trzecia edycja. W przyszłości jesteśmy oczywiście za tym, żeby kolejne edycje takiego dyżuru [w ramach misji Air Policing] miały miejsce”

– zaznaczył po rozmowach Wiceprezes Rady Ministrów.

Wicepremier M. Błaszczak zapytany o wsparcie dla broniącej się przed rosyjską agresją Ukrainy podkreślił, że wsparcie dla tego państwa powinno kontynuowane

„Rozumiemy Ukraińców, którzy nie chcą być pod okupacją rosyjską, odrzucają ruski mir. Chcą być niepodlegli, dlatego przyjmują wsparcie. Również szanujemy wybór Ukraińców dotyczący stowarzyszenia się z instytucjami wolnego świata, z instytucjami zachodu Europy. Sprzeciwiamy się również odbudowie imperium rosyjskiego. Rosja zawsze dopuszczała się zbrodni wojennych. Wysadzenie w Nowej Kachowce także nosi znamiona zbrodni wojennej, dlatego, że stwarza realne zagrożenia dla ludności cywilnej na zalanych terenach. Dlatego wspieramy Ukrainę, dlatego staramy się jej pomóc. Kontrofensywa oczywiście ma szasnę powodzenia. W naszym przekonaniu wsparcie dla Ukrainy powinno być trwałe, aż do zakończenia sukcesem tej wojny. Sukcesem będzie to, że Ukraina w swoich uznanych międzynarodowo granicach będzie niepodległym państwem, nie będzie zdominowana przez Rosję”

***Grupa Wyszehradzka (V4) a jeden z głównych formatów współpracy państw Europy Środkowej, którego członkami są Polska, Czechy, Słowacja i Węgry. Za date powstania V4 przyjmuje sie 15 lutego 1991 r. Pierwotnym celem Grupy było wzajemne wspieranie się na drodze do Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Obecnie współpraca przebiega na wielu płaszczyznach. Hacer 30 czerwca br. prezydencję w Grupie sprawuje Słowacja, a od 1 lipca prezydencję obejmą Chequia.

