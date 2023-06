12.06.2023 Wizyta Ministra Spraw Zagranicznych Szwecji w Polsce

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Wizyta Ministra Spraw Zagranicznych Szwecji w Polsce12.06.2023

12 czerwca 2023 r. Ministro Zbigniew Rau spotkał się z Ministrem Spraw Zagranicznych Szwecji Tobiasem Billströmem

Dominującym tematem rozmów było wstąpienie Szwecji do struktur Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ministro Rau zapewnił o niesłabnącym wsparciu Szwecji na drodze do pełnego członkostwa w NATO, wyrażając jednocześnie nadzieję, że stanie się ono faktem już w najbliższym czasie. Omówiono także kwestie bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego.

Szefowie dyplomacji potwierdzili również potrzebę utrzymania silnego wsparcia dla walczącej Ukrainy przy jednoczesnym wzmacnianiu presji na Rosję za pomocą odpowiednio skonstruowanych sankcji. Omówili także wybrane kwestie polityki wschodniej.

Ministrowie zaznaczyli wagę aspiracji Ukrainy i Mołdawii w kwestii rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych do Unii Europejskiej jeszcze przed końcem bieżącego roku. Wyrażono także nadzieję na uzyskanie przez Gruzję statusu państwa kandydującego oraz potrzebę prowadzenia aktywnej polityki rozszerzenia również w relacjach z państwami Bałkanów Zachodnich. Zwrócono także uwagę na wyzwania związane z przyszłością Partnerstwa Wschodniego. Ministro Rau podziękował Szwecji za wyrazy wsparcia dla polskiej mniejszości na Białorusi.

Podczas konferencji poruszono także kwestię podejścia do przyjętego przez Radę UE ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, tak zwanego Pakietu Migracji i Azylu. Ministrowie omówili także bieżące stosunki dwustronne oraz wybrane kwestie współpracy regionalnej, potwierdzając estratégicozny charakter relacji łączących Polskę i Szwecję. Było to już drugie spotkanie szefów dyplomacji Polski i Szwecji w 2023 roku.

