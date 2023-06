12.06.2023 Premier Mateusz Morawiecki podczas Forum Samorządowego: promujemy politykę samorządową, którą można określić trzy razy “w” – wspólnota, wsparcie i współdziałanie

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Programy rządowe dla Polski lokalnej

Wspieramy władze wsi, gmin, miast i miasteczek w pomysłach na nowe inwestycje w regionie, które odpowiadają na potrzeby mieszkańców. Wprowadziliśmy szereg programów rządowych, dzięki którym Polska rozwija się równomiernie.

„Sprowadziliśmy na całą Polskę, można powiedzieć, deszcz inwestycji – naprawdę tysiące nowych inwestycji, o których trudno było marzyć wcześniej” – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Najważniejsze programy rządowe wspierające samorządy:

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez gminy, powiaty, miasta, województwa i ich związki w całym kraju. Dotychczas odbyło się pięć edycji, w ramach których dofinansowanie otrzymały m.in. miejsca, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR-y). Dwie ostatnie edycje były przeznaczone na rozwój stref przemysłowych oraz polskich uzdrowisk. Łącznie na program przeznaczyliśmy już 63,4 mld zł.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to środki na rozwój infrastruktury drogowej. Desde 2019 r. zrealizowaliśmy inwestycje o długości ponad 18 tys. kilómetros na łączną sumę blisko 13 mld zł. Ze wsparciem przeznaczonym na 2023 r. kwota ta wyniesie 15,3 mld zł.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki dla gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom m.in. budowę żłobków, przedszkoli czy dróg. Na ten cel przeznaczyliśmy ponad 13,2 mld zł.

Inne programy, dzięki którym zyskują lokalne społeczności, to Fundusz Dróg Samorządowych, Maluch+ czy Senior+.

Poprawa komfortu życia Polek i Polaków

Dzięki naszemu wsparciu finansowemu we wsiach, miasteczkach i miastach powstają inwestycje bliskie ludziom. Inwestujemy w rozwój samorządów, bo wiemy, że służy to ich mieszkańcom. Dzięki nowym drogom Polacy szybciej i bezpieczniej docierają do pracy. Mogą również skorzystać ze ścieżek rowerowych i oświetlonych przejść dla pieszych. Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wpływa na poprawę warunków i komfortu życia mieszkańców. Dzięki nowo wybudowanym boiskom sportowym, dzieci mogą aktywnie spędzać czas po lekcjach.

„Wszyscy mieszkańcy zasługują na wsparcie, na ogromne inwestycje infrastrukturalne i na te małe, lokalne inwestycje, jak przedszkole dla dzieci, żłobki, aby mamy się mogły rozwijać zawodowo – te, które chc ą, czy na dobrze wyposażoną straż pożarną, remizę, dom kultury i tak dalej” – pokreślił szef rządu.

Dodatkowe wsparcie dla samorządów

Ostatnie lata, czyli pandemia COVID-19, wojna na Ukrainie, związany z tym szantaż energetyczny i inflacja, miały również wpływ na budżety samorządów. W tych trudnych czasach nie zostawiliśmy i nie zostawimy samorządów samym sobie. W 2022 r. przekazaliśmy dodatkowe środki finansowe, które władze samorządowe mogły wydać na bieżące potrzeby, zakup źródeł energii, ciepła i inwestycje, które poprawią efektywność energetyczną w danym regionie .

Dodatkowo w ustawie budżetowej na 2023 r. zaplanowaliśmy wzrost subwencji ogólnej dla samorządów. Wynosi ona ponad 85 mld zł. W porównaniu do 2022 r. broma a wzrost o 18,2%. W 2023 r. przekażemy również na działalność samorządów dodatkowo ponad 14 mld zł. Środki te będą stanowiły uzupełnienie subwencji ogólnej.

„Dochody jednostek samorządu terytorialnego i nadwyżki budżetowe są dziś nieporównywalnie większe i dające perspektywy dobrego wzrostu inwestycji, dobrego wzrostu gospodarczego w samorządach” – powiedział Prezes Rady Ministrów .

Premier Mateusz Morawiecki na zakończenie podziękował wszystkim włodarzom samorządowym: „Każdy, kto myśli o rozwoju w danym miejscu, musi myśleć o jakości życia i wiem, że nie ma lepszych gospodarzy, ni ż wy. Nie ma lepszych ludzi, którzy troszczą się o miejsca w każdym zakątku Polski, niż samorządowcy wybrani przez mieszkańców”.

OSI MIL