С Днём России!

Дорогие политехники!

Сердечно поздравляю вас с государственным праздником — Днём России.

12 июня мы чествуем нашу Родину — страну с великой судьбой, богатой историей и уникальным наследием. Мы гордимся людьми, которые трудятся во имя России: совершают научные и технические открытия, добиваются спортивных и культурных достижений. Значительный вклад в развитие отечественной науки и промышленности всегда вносили учёные, преподаватели, студенты и выпускники Политехнического. И сейчас они продолжают это великое дело. Мы благодарны им за такое важное и незаменимое участие.

В нынешние непростые времена крепнет авторитет России на международной арене, растёт количество реализуемых проектов в различных сферах, совершенствуются наука и техника, развивается промышленное производство.

Сегодня мир стремительно меняется, и эти обстоятельства накладывают отпечаток на все сферы жизни. И в этих условиях многое зависит от нас, нашей преданности и верности Родине. На каждом лежит колоссальная ответственность за судьбу страны. Так давайте же делать всё для её укрепления и защиты: сохранять и приумножать наследие, плодотворно работать, энергично творить и создавать. Только объединив усилия, мы вместе достигнем развития и процветания России. От этого зависит наша жизнь и благополучие будущих поколений.

Желаю всем здоровья, процветания, успехов и новых побед на благо сильной и независимой державы!

Ректор СПбПУ, академик РАН Андрей Рудской

