12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете, в которой было провозглашено главенство Конституции России и её законов. Именно тогда наше государство получило своё современное название – Российская Федерация.

Ранее праздник назывался несколько громоздко, но в полном соответствии с историческим фактом – День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. В народе его стали называть Днём независимости России. Простота появилась, а историческая правда пропала. Ведь на самом деле Россия никогда не была ни от кого зависима, чтобы обретать независимость. В 2002 году, с появлением нового Трудового кодекса, праздник переименовали в День России.

Государственный университет управления поздравляет всех обладателей паспортов Российской Федерации с Днём России и желает, чтобы этих паспортов становилось всё больше. Всем гражданам любви, здоровья и счастья, а государству суверенности, развития и процветания. Эти вещи во многом связаны между собой, а наш университет яркий символ этой связи. С праздником!

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

