День России – один из основных государственных праздников Российской Федерации. Его отмечают 12 июня. Именно в этот день в 1990 г. начался отсчёт новой истории нашей страны: первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР.

Это относительно молодой государственный праздник. Раньше он имел другое название – День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. И только с 2002 г. стал называться короче и лаконичнее – День России.

Сама праздничная дата была учреждена в 1992 г. первым российским президентом Борисом Ельциным.

В День России по всей стране проходит множество торжественных и праздничных мероприятий, в которых участвуют люди всех возрастов. Этот важный для россиян праздник символизирует общенациональное единение и напоминает о том, что от наших общих усилий, трудов и достижений зависят настоящее и будущее страны.

