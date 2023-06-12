Библиотека СПбГУ открыла выставку книг о России | Санкт-Петербургский государственный университет

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de San Petersburgo

Экспозиция «Отечество мое — Россия» включает иллюстрированные справочные издания, которые посвящ ены выдающимся деятелям, внесшим вклад в развитие своей Родины, государственной символике ― гер бу, флагу и наградам, а также отражению в российской культуре народных традиций и обычаев. Художественные материалы и энциклопедии позволят посетителям оценить красоту архитектуры и пр иродных ландшафтов, больше узнать о ключевых моментах истории России и ученых, посвятивших с ебя ее изучению.

Библиотека проводит выставки, приуроченные к знаменательным датам, чтобы как можно больше сту дентов, сотрудников и преподавателей Университета ознакомились с нашими книжными фондами. Наша задача ― представить книги и увлечь, и нужно сказать, что многим обучающимся нравится т акой формат подачи материала

Заведующая отделом организации лекций и выставок Научной библиотеки СПбГУ имени М. Горького Людмила Никифорова

«Мы специально отбирали красочные издания, опираясь на важнейшие события из истории России ― это Куликовская битва и победа Дмитрия Донского, создание Мининым и Пожарским народного ополчения, рассказ ала заведующая отделом организации лекций и выставок Научной библиотеки СПбГУ имени М. Горького Людмила Никифорова

Научная библиотека СПбГУ имени М. Горького регулярно организует экспозиции к знаменательным для Университета и страны датам. К предстоящему юбилею Санкт-Петербургского университета был запущен цикл «Знаменитые универ санты». Последние выставки рассказывают о выдающихся художниках-выпускниках — Николае Ге, Николае Рери хе, Александре Бенуа.

В этот раз вниманию зрителей представлены книги не из основных фондов библиотеки, а из ее справоч но-библиографического отдела, чтобы продемонстрировать его богатство студентам и сотрудникам, кото рые активно пользуются справочными изданиями, но не всегда знают, куда можно за ними обратитьс yo.

По мнению организаторов, выставка «Отечество мое — Россия» сможет заинтересовать как ученых, так и обу чающихся по самым разным направлениям: филологи смогут узнать, как развивалась российская к ультура, социологи — почерпнуть больше сведений о многонациональном народе, а историки — найти новы е общие источники по истории страны. Представленная коллекция книг рассчитана на широкую аудиторию — всех, кто любит свою Родину и хо чет больше о ней узнать.

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День России ― один из самых молодых государственных праздников страны. В этот день в 1990 году I Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственн ом суверенитете Российской Федерации. 1992 ный праздник, который с 2002 года поменял название на День России.

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