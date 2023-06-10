9 de junio de 2023 нности Ленинградской области (2)

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Bolsa de Moscú – Московская Биржа –

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Categorías24-7, MIL-OSI, Moscú, Bolsa de Valores de Moscú, Federación Rusa, Idioma ruso

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Parametros

Дата проведения депозитного аукциона

09.06.2023

Валюта размещения

FROTAR

Максимальный размер размещаемых средств (в валюте размещения)

12 000 000.00

Срок размещения, дней

10

Дата внесения средств

09.06.2023

Дата возврата средств

19.06.2023

Минимальная процентная ставка размещения, % годовых

7,4

Условия заключения, срочный или особый

Срочный

Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки (в валюте размещения)

12 000 000.00

Максимальное количество заявок от одной организации, шт

1

Форма аукциона, открытая или закрытая

Закрытая

Дополнительные условия

Выплата процентов в конце срока

Основание договора

Генеральное соглашение

Расписание (по московскому времени)

Время сбора заявок

С 10.45 hasta 11.00

Установление процентной ставки отсечения или признание аукциона несостоявшимся

11.05

OSI MIL