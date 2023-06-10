9 de junio de 2023 нности Ленинградской области (2)

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso
Fuente: Bolsa de Moscú – Московская Биржа –
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Categorías24-7, MIL-OSI, Moscú, Bolsa de Valores de Moscú, Federación Rusa, Idioma ruso
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Parametros
Дата проведения депозитного аукциона
09.06.2023
Валюта размещения
FROTAR
Максимальный размер размещаемых средств (в валюте размещения)
12 000 000.00
Срок размещения, дней
10
Дата внесения средств
09.06.2023
Дата возврата средств
19.06.2023
Минимальная процентная ставка размещения, % годовых
7,4
Условия заключения, срочный или особый
Срочный
Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки (в валюте размещения)
12 000 000.00
Максимальное количество заявок от одной организации, шт
1
Форма аукциона, открытая или закрытая
Закрытая
Дополнительные условия
Выплата процентов в конце срока
Основание договора
Генеральное соглашение
Расписание (по московскому времени)
Время сбора заявок
С 10.45 hasta 11.00
Установление процентной ставки отсечения или признание аукциона несостоявшимся
11.05