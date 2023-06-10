Решение Совета директоров о внесении изменений в режим счетов типа «С»

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Центральный банк России – Banco Central de Rusia (2) –

Совет директоров Банка России 9 июня 2023 года принял решение внести врешение Совета директоров Банка России от 21 de noviembre de 2022 года об установлении режима счетов типа «С» д ля проведения расчетов и осуществления (исполнения) сделок (операций), на которые распространяется поря док исполнения обязательств, предусмотренный Указом Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», следующие изменения:

1.1. Parte 1 de las lecturas:

«1. В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 5 mart 2022 № 95 „О вре менном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами“ (далее — Указ № 95). лицу, физическому лицу, банку-резиденту) или нерезиденту (юридическому лицу, физическому лицу, банку-нерезиденту) в уполномоченном банке в валюте Российской Федерации, счетов депо типа „С“ (с чета депо владельца типа „С“, сета депо доверительного управляющего типа „С “, счета депо иностранного номинального держателя типа „С“, счета депо иностранного уполномоченно го держателя типа „С“, счета депо депозитарных программ типа „С“, торгового счета депо типа „С“) (далее — счет депо типа „С“) и субсчета депо типа „С“, открытого к клиринговому счету депо (далее — субсчет депо типа „С“), открываемых (открытых) в депозитарии, созданном в соответствии с законодательством Российской Федера ции (далее — депозитарий), брокерского счета типа „С“ для учета денежных средств клиентов-нерезидентов в валюте Российской Федерации, специального брокерск ого счета типа „С“ для учета денежных средств клиентов-нерезидентов в валюте Российской Федераци и, клирингового банковского счета типа „С“ для учета денежных средств нерезидентов в валюте Росси йской Федерации, торгового банковского счета типа „С“ для учета денежных средств нерезидентов в валюте Российской Федерации, банковского сч ета доверительного управления типа „С“ для учета денежных средств клиентов в валюте Российской Federación.».

1.2. Versión 1.1 versión 1:

в абзаце пятом после слов «торговых банковских счетов типа „С“ дополнить словами », банковских с четов доверительного управления типа «С»;

в абзаце одиннадцатом после слов «клиринговые банковские счета типа „С“ дополнить словами », bank овские счета доверительного управления типа «С»;

Ver más окерский счет типа „С“, управляющему, открывшему банковский счет доверительного управления ти pa „С“,»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«На банковский счет типа „С“, открытый нерезиденту, и банковский счет типа „С“, открытый резиден ту, также могут зачисляться возвращаемые суммы налогов, пошлин, сборов и других обязатель ных платежей, подлежащих уплате в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде рации.».

1.3. Versión 1.3 versión 1:

в абзаце четвертом после слов «торговых банковских счетов типа „С“ дополнить словами », банковски х счетов доверительного управления типа «С»;

в абзаце одиннадцатом после слов «клиринговые банковские счета типа „С“ дополнить словами », банк овские счета доверительного управления типа «С»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«На брокерский счет типа „С“ также могут зачисляться возвращаемые суммы налогов, пошлин, с боров и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с бюджетным законода тельством Российской Федерации.».

1.4. Versión 1.4 versión 1:

абзаце четвертом после слов «торговых банковских счетов типа „С“ дополнить словами », банковских счетов доверительного управления типа «С»;

в абзаце одиннадцатом после слов «клиринговые банковские счета типа „С“ дополнить словами », банк овские счета доверительного управления типа «С»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«На специальный брокерский счет типа „С“ также могут зачисляться возвращаемые суммы нало гов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с бюдж етным законодательством Российской Федерации.».

1.5. В подпункте 1.5. 1:

в абзаце четвертом после слов «торговых банковских счетов типа „С“ дополнить словами », банковски х счетов доверительного управления типа «С»;

в абзаце десятом слова «торговые банковские счета типа „С“ клиринговые счета типа „С“;» заменить словами «торговые банковские счета типа „С“, клиринговые банковские счета типа „С“, банков ские счета доверительного управления типа „С“;»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«На клиринговый банковский счет типа „С“ также могут зачисляться возвращаемые суммы налого в, пошлин, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с бюджет ным законодательством Российской Федерации.».

1.6. Versión 1.6 versión 1:

в абзаце четвертом после слов «торговых банковских счетов типа „С“ дополнить словами », банковски х счетов доверительного управления типа «С»;

в абзаце девятом после слов «клиринговые банковские счета типа „С“ дополнить словами », банковские счета доверительного управления типа «С»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«На торговый банковский счет типа „С“ также могут зачисляться возвращаемые суммы налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с бюджетны м законодательством Российской Федерации.».

1.7. 1.7 следующего содержания:

«1.7. Режим банковского счета доверительного управления типа «С».

На банковский счет доверительного управления типа «С» могут зачисляться денежные средства:

от резидентов по операциям (сделкам), на которые распространяется порядок исполнения обязательств, предусмотренный Указом № 95;

от резидентов по операциям (сделкам), разрешенным подкомиссией Правительственной комиссии по kontro лю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации;

переводы с банковских счетов типа «С», брокерских счетов типа «С», специальных брокерских счетов типа « С», клиринговых банковских счетов типа «С», торговых банковских счетов типа «С», банковских счетов доверит ельного управления типа «С»;

возвращаемые суммы налогов, пошлин, сборов и других платежей, подлежащих уплате в соответс твии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

ошибочно списанные с банковского счета доверительного управления типа «С».

С банковского счета доверительного управления типа «С» могут списываться денежные средства в це лях осуществления:

уплаты налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соот ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

переводов на покупку облигаций федерального займа, размещаемых Минфином России на аукциона х, а также при обращении таких облигаций;

переводов на приобретение корпоративных ценных бумаг российских эмитентов, которые публично раз мещаются (обращаются) на организованных торгах;

переводов на банковские счета типа «С»;

переводов на брокерские счета типа «С» y брокерские счета типа «С», торговые банковские счета типа «С», клиринговые банковские счета типа «С», банковские счета доверительного управления типа «С»;

уплаты комиссий уполномоченному банку, осуществляющему обслуживание по счету, брокеру, от крывшему специальный брокерский счет типа «С» или брокерский счет типа «С», управляющему, открыв шему банковский счет доверительного управления типа «С», депозитарию, осуществляющему ведение с чета депо типа «С» , y комиссий, связанных с совершением сделок с ценными бумагами, зачисляемыми на счета депо типа «С»;

переводов в пользу резидента при уплате неустойки (штрафа, пени) по операциям (сделкам), на котор ые распространяется порядок исполнения обязательств, предусмотренный Указом № 95;

возврата ошибочно зачисленных на банковский счет доверительного управления типа «С» денежных сре дств.”.

1.8. Parte 2 de las lecturas:

«Всем находящимся на обслуживании в российском депозитарии и принимаемым на обслуживание россий ским депозитарием нерезидентам, не являющимся иностранными организациями, осуществляющими уч ет прав на ценные бумаги, открываются счета депо типа «С», за исключением:

нерезидентов, которые не являются иностранными кредиторами в соответствии с пунктом 1 Указа № 95, и не резидентов, которые одновременно отвечают требованиям подпунктов «а» y «б» пункта 12 Указа № 95;

международных организаций, поименованных в подпункте «в» пункта 1 Указа Президента Российской Federaciones del 15 de octubre de 2022, fecha № 738 «О применении некоторых указов Президента Российской Феде рации».

Ir a la página siguiente ским депозитарием нерезидентам, являющимся иностранными организациями, осуществляющими учет прав на ценные бумаги, открываются счета депо типа «С», за исключением субсчетов депо, открываемы х к клиринговому счету депо в расчетном депозитарии, при одновременном соблюдении следующих условий:

клиринговый счет депо используется для осуществления расчетов центральным контрагентом по ит ( включая иностранную биржу), местом государство, указанно е в распоряжении Правительства Российской Федерации от 5 martа 2022, número № 430- р, на которых такой центральный контрагент выполняет функции центрального контрагента;

на проведение сделок (операций) в целях осуществления расчетов, предусмотренных абзацем пяты м настоящего пункта, центральному контрагенту и расчетному депозитарию выдано разрешение, предус мотренное подпунктом «б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 1 mart 2022 № 81 « О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации»;

на субсчетах депо учитываются только иностранные ценные бумаги;

на субсчета депо не зачисляются ценные бумаги, списанные со счетов депо (субсчетов депо) типа « С», открытых в таком расчетном депозитарии.«.

Решение Совета директоров Банка России о внесении изменений в решение Совета директоров Банка России от 21 ноября 2022 года применяется со дня его опубликования на официальном сайте Банка России в информ ационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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