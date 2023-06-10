Рабочая группа по Кодексу добросовестного поведения совместно с ACI Rusia подготовила рекомендации д ля участников рынка

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Bolsa de Moscú – Московская Биржа –

Рабочая группа по Кодексу добросовестного поведения совместно с ACI Russia подготовила рекомендации по добросовестному поведению участников рынка.

На заседание рабочей группы было вынесено рассмотрение ситуации, возникшей в день экспирации ф ьючерсов на иностранную валюту в марте 2023 года. В период расчета валютного фиксинга на курс “доллар США – российский рубль” произошло существен ное изменение валютного курса, оказавшего влияние на цену фиксинга. Ver comentarios рсу Si-3.23.

По результатам анализа было установлено, что резкий скачок курса произошел из-за крупного инте реса одного из участников рынка в условиях низкой ликвидности.

совместно с ACI Russia ыми рекомендациями для минимизации негативных последствий на рынке.

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