Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de Administración

Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» приглашает студентов старших курсов Г УУ на Российско-Алжирский бизнес-форум с участием президента Республики Алжир Абдельмаджи да Теббуна, который состоится 14 июня.

Также в мероприятии министерств и ведомств, пре дставители крупного, среднего и малого бизнеса, экспертного сообщества.

В ходе встречи планируется обсудить вопросы углубления торгово- экономического сотрудничеств а и увеличения торгового oбopoтa между двумя странами, расширения инвестиционного взаимодействия, ко operaciones en tak. IT, цифровизация.

Бесзнес-форум проводится в рамках государственного визита президента Республики Алжир Абдел ьмаджида Teббyнa в Россию.

Зявки с указанием ФИО, курса, направления подготовки и контактных данных направлять на почту: ia_polyachenko@guu.ru

Fecha y fecha de vencimiento: 14 a las 11:00, fecha de vencimiento: hasta la fecha 10 :30.

Dirección: Москва, ул. Делегатская, d. 7, стр. 1, § 222.

Fecha de publicación: 10.06.2023

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