По ценным бумагам KUZB проводится дискретный аукцион

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Bolsa de Moscú – Московская Биржа –

KUZB

КузнецкийБ

По состоянию на 10:24:00 09.06.2023 текущая цена составила 0.0711 руб. (25,89 %).

Произошло повышение текущей цены акций на 20.00 % и более в течение 10 минут подряд от цены зак рытия предыдущего торгового дня: (0.05648 руб).

Торги указанными акциями, осуществляемые в Режиме торгов Т+, будут проводиться в виде дискр етного аукциона (ДА) с 10:28:00 09.06.2023.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

Окончание ДА и возобновление торгов a las 10:58:00.

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