О начале торгов ценными бумагами “13” июня 2023 года

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Bolsa de Moscú

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Categorías24-7, MIL-OSI, Moscú, Bolsa de Valores de Moscú, Federación Rusa, Idioma ruso

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Наименование ценной бумаги

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом пра en la serie 003Р-01

Полное наименование Эмитента

Общество с ограниченной ответственностью “МСБ-Лизинг”

Тип ценных бумаг

Облигации биржевые

registro

4B02-01-24004-R-002P de 06.07.2023

Номинальная стоимость

1 000 rublos

Количество ценных бумаг в выпуске

300 000 euros

Дата погашения

07.07.2024 – 4.167 % de ноífisiones ий; 04.11.2024 – 4,167% от ноенинальной стоиiación от номинальной стоимости Облигаций;03.01.2025 – 4,167% de номинальной стоимости Облигаций;02.02.2025 – 4,167% de номинальной стоимости Облигаций;04. 03.2025 – 4,167 % de nominaciones de Облигаций;03.04 .2025 – 4,167% de номинальной стоимости Облигаций;05.03.2025 – 4,167% de 02.06.2025 – 4,167% de 02.07.2025 – 4,1 67% de номинальной стоимости Об liga;01.08.2025 – 4,167% de номинальной стоимости Облигаций;31.08.2025 – 4,167% от но минальной стоимости Облигаций;30.09.2025 – 4,167% de номинальной стоимости Облигаций;30.10.2025 – 4,167% de номинальной стоимости Облигаций ;29.11. 2025 – 4,167% de номинальной стоимости Облигаций; 29.12. 2025 – 4,167% de номинальной стоимости Облигаций;28.01.2026 – 4,167% de номинальной стоимости Облигаций;27 .02.2026 – 4.167 % de номинальной стоимости Облигаций;29.03.2026 – 4.167 % de номинальной Обл julio; 28.04.2026 – 4,167% de nominado стоимости Облигаций;28.05.2026 – 4,159% de nominado стоимости Облигаций.Дата погашения Облиг аций – 28.05.2026

Торговый код

RU000A106D18

Código ISIN

RU000A106D18

Уровень листинга

Третий уровень

Способ размещения

Открытая подписка

Цена размещения

Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну обли гацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.Начиная со второго дня разме щения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленн ы © купонный доход .

Дата окончания размещения

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: a) 180-й календарный день с даты начала размещения Биржевых облигаций;б) дата размещения пос ледней Биржевой облигации выпуска.

Андеррайтер

наименование

ЗАО “СБЦ”

идентификатор Участника торговв Системе торгов ПАО Московская Биржа

EC0276600000

краткое наименованиев Системе торгов ПАО Московская Биржа

СБЦ

OSI MIL