Оперативные индикаторы в мае указывали на некоторое смягчение денежно-кредитных условий

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Центральный банк России – Banco Central de Rusia –

Ставки денежного рынка почти не изменились, отражая сохранение ожиданий участников рынка относитель но возможного ужесточения денежно-кредитной политики во второй половине года. При этом инфляционные ожидания населения возросли, а ценовые ожидания предприятий немного сни зились, хотя в отдельных отраслях продолжилось их повышение.

В апреле кредитная активность увеличилась как в корпоративном, так и в розничном сегменте рынка. Значительную долю притока средств населения в банки обеспечили текущие счета. Temas relacionados ы ускорились после снижения в апреле.

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