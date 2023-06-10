Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Ministerio de Desarrollo Económico (Rusia).

Заместитель министра экономического развития Мурат Керефов и глава Республики Мордовия Артем Здунов обсудили с бизнесом развитие инвестиционной привлекательности региона. Так, Мордовия в числе пилотных субъектов РФ начала внедрять региональный инвестиционный стан dardo Действует единое окно для работы с инвесторами в виде корпорации развития, заседает инвестиционный ко митет при губернаторе для разрешения вопросов со стороны бизнеса. Ведется работа по повышению прозрачности механизмов подключения бизнеса к коммунальным сет ям и сроков техприса.

«В современной ситуации регионы должны больше внимания уделять привлечению инвестиций. Республика эту задачу решает системно, формируя институты инвестиционного стандарта. Мы, со своей стороны, на федеральном уровне курируем эту работу и предлагаем бизнесу новые мер ы поддержки. Одна из них – механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений.СЗПК – единственный ме ханизм, который совмещает компенсацию инфраструктурных затрат и неизменность условий реализации и нвестпроектов. А именно – условий налогообложения, землепользования, градостроения, порядка предоставления мер господдержки. Mis vídeos están preparados все поступающие заявки», – отметил Мурат Керефов.

«Мордовия принимает активное участие в реализации Регионального инвестиционного стандарта. Мы входим в число 12 пилотных субъектов, уже есть существенные наработки. Кроме того, в Мордовии планируется заключение двух соглашений о защите и поощрении капиталовло жений (СЗПК) на федеральном уровне и одного на региональном уровне – общим объемом инвестиций 5,8 млрд рублей. В Мордовии мы видим положительную динамику по росту инвестиций в основной капитал – за первый квартал этого года прирост составил 68 % к аналогичному периоду 2022 года. Мы серьезно перестроили работу с бизнесом. В прошлом году из фонда развития промышленности выдали средств почти в пять раз больше, чем в предыдущие пять лет. Эти вложения постепенно переходят в рабочие места и налоги, и мы это видим – по прошлому году прирост поступлений в бюджет составил 15 %», – сообщил глава Республики Артём Здунов.

Мордовия также активно участвует в национальном проекте «Производительность труда», который курируе т первый вице-премьер Андрей Белоусов. Порядка 50 компаний Республики вовлечены в работу по созданию современной производственной ку льтуры в регионе. Важность этой работы накануне подчеркнул Президент в своем приветственном слове к открытию Петерб ургского международного экономического форума, когда сказал о необходимости тесного партнерского взаимодействия государства и деловых кругов по внедрению технологий «бережливого производства», модернизации предприятий.Так, предприятие «Биохимик» благодаря участию в нацпроекте на 27 % . Экспертам Федерального центра компетенций удалось освободить производственные площади для запуска нового цеха по выпуску субстанций для изготовления лекарств, необходимых для импо ртозамещения.

Предприятию «Оптиковолоконные системы» помог Региональный центр компетенций. Благодаря стандартизации процедур, наладке производственных процессов удалось на 23 % повысит ь производительность завода. Сотрудники активно учатся по программе повышения квалификации топ-менеджеров teléfonos». Также компания подала заявку на цифровизацию при поддержке платформы эффективность.рф.

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