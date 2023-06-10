Opciones de pago Банка России 9 июня 2023 года

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Центральный банк России – Banco Central de Rusia –

Добрый день! Сегодня мы приняли rешение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых.

Внутренний спрос продолжает расширяться как за счет роста потребительской активности, так и за счет госсектора. В последние месяцы происходит заметное оживление розничного кредитования, что наряду с rostom d оходов населения стимулирует активное восстановление потребительского спроса. Таким образом, текущий рост цен все больше увеличивается не из-за разовых, а из-за устойчивы х факторов. Дальнейший рост спроса упирается в ограничения на стороне предложения, среди которых на первом ме сте — нехватка персонала по широкому кругу отраслей. Añadir a la lista de deseos овышение цен. С нашего апрельского заседания проинфляционные риски возросли, а значит, увеличилась y вероятно сть повышения ключевой ставки. Мы допускаем возможность ее повышения на ближайших заседаниях. Más detalles ний, совокупного спроса. И от того, в какой мере эти данные будут влиять на risки отклонения инфляции от цели вблизи 4% в 2024 julio.

Остановлюсь подробнее на аргументах нашего решения.

Первое. Об инфляции.

Динамика годового показателя инфляции развернулась и, по нашим оценкам, в мае перешла к росту после 12 месяцев снижения. Полные данные по инфляции за май выходят сегодня вечером. Текущие tel. Показательно, что инфляция увеличивается в своей устойчивой части, тогда как вклад волатильны х компонентов снижается.

Ключевой фактор — это потребительский спрос. По оеративныífero данныы, в ii квартале потребитеultador. Она подпитывается, с одной стороны, фактическим и ожидаемым ростом зарплат в условиях дефицит ного рынка труда, а с другой — заметным расширением кредитования, в том числе в сегменте необеспече нных розничных займов. Склонность к сбережению постепенно снижается.

Инфляционные ожидания в целом по-прежнему на повышенных уровнях. В мае ожидания населения немного подросли после двух месяцев снижения. Ценовые ожидания предприятий меняются разнонаправленно по отраслям. В сельском хозяйстве они остаются пониженными, по-видимому, из-за высоких переходящих запа сов прошлогоднего урожая, а в торговле, напротив, повышаются. Повысились ценовые ожидания в обработке, транспортировке, в хранении, где улучшились оценки ожид аемого спроса.

Второе. Экономика продолжает восстанавливаться к докризисным уровням.

По данным апреля, деловая активность выросла во многих базовых секторах экономики: в обрабатыва ющей промышленности, строительстве, розничной торговле, а также в секторе услуг и общепите. Индикатор бизнес-климата, который рассчитывает Банк России на основе мониторинга предприятий, хотя в мае и скорректировался вниз, но остается вблизи десятилетних максимумов.

Одной из новых точек роста в меняющихся условиях, по оценкам наших региональных подраздел ений, становится внутренний туризм. Во многих регионах росло машиностроение. В Сибири увеличился выпуск в цветной металлургии и химической промышленности. В Центральной России и на Урале наращивали выпуск предприятия черной металлургии. Темам внутреннего туризма и металлургической промышленности посвящены врезки в нашем майско м докладе «Региональная экономика». В некоторых отраслях объем выпуска уже вернулся к уровням конца 2021 года.

В целом динамика экономики улучшается за счет компонентов внутреннего спроса, которые полностью восстановились и продолжают расти, замещая долю экспорта в структуре экономики. И это ключевое структурное изменение. По нашему прогнозу, с учетом постепенного замещения внешнего спроса внутренним экономика полно стью вернется к докризисному уровню в следующем году.

Происходящие структурные изменения мы учитываем при принятии решений по денежно-кредитной по литике. Во-первых, такое расширение внутреннего спроса в условиях ограничений на стороне предложения само п о себе ведет к нарастанию инфляционного давления. Во-вторых, это означает дополнительное повышение жесткости рынка труда. Производство сырьевых экспортных товаров менее трудоемко, и для него требуется меньше персонал a, чем нужно для выпуска товаров и услуг для растущего внутреннего потребления. Импортозамещение означает создание новых производств внутри страны, для чего необходимо боль ше рабочей силы.

По данным нашего мониторинга предприятий, давление на рынке труда растет. В мае оценки компаниями достаточности рабочей силы продолжили ухудшаться. Наиболее сильно дефицит кадров затронул машиностроение, металлургию и добычу полезных иско паемых. Такая ситуация на рынке труда является серьезным ограничением для дальнейшего наращивания в ыпуска. Кроме того, предприятия часто сообщают о проблемах с импортом из-за вторичных санкций.

Третье. Денежно-кредитные условия смягчились, хотя в целом остаются нейтральными.

Кривая ОФЗ с апрельского заседания Совета директоров изменилась незначительно.

Ускорение роста кредитования, особенно розничного, продолжается. Его поддерживает некоторое смягчение неценовых условий кредитования. Банки ожидают роста выручки компаний и доходов населения, поэтому готовы предоставлять ссуды большему кругу заемщиков и в большем объеме. Fotos no disponibles 1 июля снижаем для банков и микрофинансовых организаций предельно допустимую долю таких кре дитов в выдачах.

Складывающиеся на розничном кредитном рынке тенденции могут указывать на постепенное движение в сторону потребительской модели поведения, которое отражается в снижении нормы сбережения с повышенн ых уровней.

На рынке корпоративных облигаций также наблюдалось некоторое снижение доходностей. Объемы первичного размещения в апреле — мае этого года были высокими.

Перейду к внешним условиям.

Острая фаза банковского кризиса в мире, вероятно, пройдена, но риски для мировой экономики сохраняю тся. После наблюдавшегося в I квартале активного постковидного восстановления экономика Китая замедли лась. Descripción ых товаров, крупным поставщиком которых является наша страна. В последнее время мы уже видим снижение мировых цен на газ, уголь, металлы, удобрения.

Кроме того, мировая экономика возвращается к доковидной структуре. Во время пандемии резко упал спрос на услуги и вырос спрос на товары. Сейчас ситуация обратная. Оперативные индикаторы отражают устойчивое расширение экономической активности в мире за счет сектора услуг, в то время как в промышленности динамика более слабая.

Для России все эти тенденции означают дальнейшее сжатие торгового профицита, что при прочих рав ных через курс может действовать как проинфляционный фактор. Также сильное влияние оказывает напряженная геополитическая ситуация. Обеспокоенность торговых партнеров из-за вторичных санкций усиливается. Это чревато еще большим усложнением расчетов и удлинением сроков поставок.

Теперь о рисках, которые могут привести к отклонению инфляции от базового прогноза.

По нашей оценке, их баланс сместился сильнее в сторону проинфляционных. Дефицит персонала может стать тем ключевым ограничением на стороне предложения, из-за которого в озможности наращивания выпуска не смогут удовлетворить растущий спрос, что выльется в ускорение ро ста цен сверх целевой инфляции вблизи 4%.

Кроме того, растут риски дальнейшего ужесточения санкционного режима, особенно в части вторичных с анкций. Остаются риски замедления мировой экономики.

В качестве дезинфляционных рисков можно отметить сохранение повышенной склонности населения к сбер ежению и эффекта рекордного урожая прошлого года.

Мы продолжим внимательно следить и за реализацией бюджетной политики. Поскольку и юджетнаke, и денежно-креди regalo киеи, когда инфлebrциNo же возвратилась к своеeración целеле neg При усилении бюджетного импульса центральный банк должен сопоставимо уменьшать импульс по кредитному каналу для поддержания ценовой стабильности. Это может потребовать дополнительного повышения ставки.

В заключение — о перспективах нашей политики.

Мы подтверждаем нашу решимость вернуть инфляцию к цели в следующем году и поддерживать ее на цели в дальнейшем. В условиях нарастающего инфляционного давления мы допускаем возможность, что для удержан ия инфляции понадобится повышение ключевой ставки уже на ближайших заседаниях. Шаг ith на нашу оценку баланса рисков для достижения цели 4% en 2024 году.

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