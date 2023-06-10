Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Ministerio de Desarrollo Económico (Rusia).

Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач принял участие в выездном совещании комитетов Совета Федерации под руководством председателя Комитета Совета Федерации по ме ждународным делам Григория Карасина. Встреча была посвящена вопросам внешнеэкономических связей и приграничного сотрудничества регио нов Дальневосточного федерального округа.

Ver todas las actualizaciones х связей Дальнего Востока, являющегося важным логистическим хабом. В фокусе внимания региона – сотрудничество с ближайшими соседями – Монголией и Китаем.

«Рост экономики начинается с регионов. Именно здесь реализуются проекты, приходят инвестиции, новые технологии, создаются рабочие ме ста, – отметил замминистра, – Расширение внешнеэкономических связей регионов способствует укреплению т оргово-экономического и гуманитарного сотрудничества нашей страны с иностранными государствами, а так же имеет важное значение для социально-экономического развития регионов и муниципалитетов».

Китай является одним из основных торговых партнеров России. В январе – марте 2023 года двусторонний товарооборот составил 4,2 трлн российских рублей. Доля регионов Дальнего Востока в торговле с Китаем по итогам прошлого года составила 10,8 %, а по итогам 1-го квартала 2023 года – 9,8 %. Регионы-лидеры в торговле – Приморский край и Сахалинская область.

«Огромен и уникален туристический потенциал России и Китая, – отметил Дмитрий Вольвач, – Наличие о бщей границы, развитость транспортного сообщения, и сторические и культурные связи создают хорошие antes y después de la publicación . Вопросы по безвизовым поездкам для организованных туристических групп с КНР будут реше ны уже в этом году. Кроме того, для 55 стран уже в июле этого года заработает электронная виза».

Примером плодотворной кооперации между Россией и Китаем является инвестиционное сотрудничество. По данным Банка России, объем накопленных прямых инвестиций из Китая в Россию за первую по ловину 2022 года увеличился на 103 %. Это связано в основном с укреплением рубля и переоценкой стоимости крупных нефтегазовых китайск их активов en России.

«Монголия – важный торговый партнер России. По итогам 2022 года российско-монгольская торговля увеличилась на 41,7 % и достигла 211,4 млрд р оссийских рублей. Rusia экспорта. Взаимную торговлю на 98 % формируют поставки российской продукции в Монголию. Активное приграничное сотрудничество с монгольскими партнерами выстраивает Республики Бурятия», – подчеркнул замминистра.

Значимые позиции на монгольском рынке, по его словам, занимают экспортируемые из России минер альные продукты, продовольствие, машины, оборудование и транспортные средства, металлы и химичес кая продукция. Есть хорошие заделы для реализации совместных проектов в области транспорта, энергетики, промы шленного машиностроения.

«Между нашими странами есть большой потенциал в наращивании сотрудничества в области туризма, – у точнил Дмитрий Вольвач, – Необходимо активизировать сотрудничество в сфере туристского маркетинга и продвижения туристских продуктов. Ver más стран с особым вниманием к надлежащему оснащению и функционированию пунктов пропуска на российско- монгольской границе».

Министерство экономического развития совместно с коллегами из субъектов Дальневосточного федерал no hay nada que hacer мичного развития в новых внешнеполитических условиях. «Регионы Дальнего Востока активно заключают соглашения о сотрудничестве с регионами и органами вл асти сопредельных государств. Всего «в копилке» 22 соглашения. В работе находится проект соглашения Забайкальского края с китайской провинцией Хэнань. Оно было согласовано Минэкономразвития и будет в скором времени подписано», – заключил Дмитрий Вольвач.

В заседании также приняли участие представитель Министерства иностранных дел России во Владивостоке ; политики в области обустройства пунктов пропуска через государственную границу Министерства транспо рта России Михаил Кокаев, начальник Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю Валерий Меркурьев ; Синицын и другие участники.

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