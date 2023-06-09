Proyecciones ir»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de Administración

5 de enero de 2023 » состоялась защита проектов первого Международного конкурса молодежных проектов «Книга будуще го», в котором принимали участие студенты из ГУУ.

На конкурс поступило более 500 работ из более чем 50 регионов России, а также из Белоруссии, Каза хстана, Туркмении, Таджикистана.

ГУУ на конкурсе представили студентка 2 курса магистратуры Института информационных систем Алекса ндра Терешко и старший преподаватель кафедры математических методов в экономике и управлении Анна Денисова. Ими были разработаны и представлены две работы: проект информационно-просветительской социально й сети «proЧТЕНИЕ.» (номинация «Новые форматы чтения»), и эссе о роли русского языка в межнациональном общении (номина ция «Лучшие писательские практики. Малые формы»). Обе работы удостоились дипломов II степени.

Участники кратко рассказали о своем проекте «proЧТЕНИЕ.»: «Его цель – стимулирование интереса к чтению с реди лиц всех возрастов за счет создания интерактивной среды для общения. Идея заключается в разработке платформы, обеспечивающей системное представление информации и организацию доступа к открытым материалам в различных форматах, семантически связанных с читае мой книгой».

Участницы получили поддержку в реализации своих проектов совместно с Московским Политехом, Рос сийским книжным союзом и лидерами книжного рынка.

Поздравляем и желаем дальнейших успехов!

Fecha de publicación: 9.06.2023

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