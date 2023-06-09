9 de junio de 2023 нности Ленинградской области

Source: MIL-OSI Russian Language News
Fuente: Bolsa de Moscú
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|Parametros
|Дата проведения депозитного аукциона
|09.06.2023
|Валюта размещения
|FROTAR
|Максимальный размер размещаемых средств (в валюте размещения)
|25 000 000.00
|Срок размещения, дней
|90
|Дата внесения средств
|09.06.2023
|Дата возврата средств
|07.09.2023
|Минимальная процентная ставка размещения, % годовых
|7,95
|Условия заключения, срочный или особый
|Срочный
|Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки (в валюте размещения)
|25 000 000.00
|Максимальное количество заявок от одной организации, шт
|1
|Форма аукциона, открытая или закрытая
|Закрытая
|Дополнительные условия
|Выплата процентов в конце срока
|Основание договора
|Генеральное соглашение
|Расписание (по московскому времени)
|Время сбора заявок
|$ 10.00 hasta 10.15
|Установление процентной ставки отсечения или признание аукциона несостоявшимся
|10.20