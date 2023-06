09.06.2023 Dotrzymujemy obietnic – nowe rozwiązania dla nauczycieli i pracowników państwowej sfery budżetowej już przyjęte przez Radę Ministrów

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Przeczytaj o wszystkich rozwiązaniach, które zawarliśmy w porozumieniu z NSZZ „Solidarność”.

Wsparcie finansowe dla nauczycieli i pracowników „budżetówki”

Jeszcze w tym roku nauczyciele otrzymają dodatek z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. 1125 zł trafi do nauczycieli zatrudnionych:

w szkole lub placówce;

w przedszkolu;

przy innej formie wychowania przedszkolnego.

Dodatkowe środki zostaną również przeznaczone dla pracowników tzw. „budżetówki”, czyli państwowej sfery budżetowej. Otrzymają w 2023 r. jednorazowe dodatkowe wynagrodzenie. Powstanie także fundusz motywacyjny, z którego pracownicy będą mogli otrzymać jednorazowy dodatek w 2023 r.

– Dzisiejsze rozwiązania są ukłonem za zaangażowanie w skuteczny sposób, pokonywanie kryzysów dla wszystkich ludzi pracujących, dla całej klasy średniej, bo nasz cel pozostaje niezmienny: Polska równych szan s – podkreślił szef polskiego rządu.

Większe środki na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych

Podstawą do finansowania zakładowych funduszy świadczeń socjalnych i funduszy socjalnych jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne w Polsce. Aktualnie punktem odniesienia jest drugie półroczne 2019 r. Zmiana przepisów sprawia, że ​​od 1 lipca 2023 r. będzie a drugie półroczne 2021 r. A wzrost 4434,58 zł do 5 104,90 zł, czyli o 15,2%.

Środki te pracodawca przeznacza na działalność socjalną dla pracowników. Korzystają z nich nauczyciele, pracownicy państwowej sfery budżetowej oraz emeryci i renciści ze służb mundurowych. W ramach funduszy można skorzystać z:

dofinansowania do wypoczynku dla pracowników;

pożyczki na preferenciajnych warunkach;

zapomogi w trudnych sytuacjach życiowych.

Przełomowe rozwiązania dla pracowników

Te zmiany są odpowiedzią na podpisane w tym tygodniu porozumienie między rządem a NZSS „Solidarność”. Wśród zawartych w nim rozwiązań dla pracowników są m.in. taki jak:

uchylenie wygasającego charakteru emerytur pomostowych;

dodatkowe środki dla pracowników;

korzystniejsze finansowo obliczanie minimalnego wynagrodzenia.

Dodatkowe środki dla samorządów

Wspieramy samorządy w realizacji ich działań. W 2023 r. otrzymają dodatkowo ponad 14 mld zł. Te środki będą stanowiły uzupełnienie subwencji ogólnej.

– 14 miliardów złotych dla samorządów, drodzy samorządowcy, ma służyć przede wszystkim temu, aby uzupełnić wydatki bieżące – podkreślił premier Mateusz Morawiecki. – Jeżeli ktoś z tym ma mniejsze problemy lub nie ma problemów, to ma możliwość przeznaczenia środków, które będą przypadały na daną jednostkę samorządu terytorialnego na inwestycje.

Zależy nam na tym, de Polska rozwijała się równomiernie, a pozytywne zmiany były widoczne nie tylko w największych aglomeracjach. To dlatego realizujemy także liczne programy inwestycyjne, takie jak Program Inwestycji Strategicznych czy Program Budowy Dróg Krajowych. Dzięki temu w Twojej okolicy powstają np. nowe szkoły, żłobki czy lepszej jakości drogi.

Więcej na rolnictwo i obronność

Szef polskiego rządu podkreślił także istotne zmiany w obszarze wspierania rolnictwa i obronności.

– Staramy się poprzez te zmiany w ustawie budżetowej zabezpieczyć środki, zarówno związane z trudnościami na rynkach rolnych, z koniecznością utworzenia korytarzy solidarnościowych, które zrobiliśmy, zapewnienie m wyższych cen skupu niż te, które aktualnie obowiązują na rynku, na giełdzie MATIF, czyli także to, co wcześniej obiecaliśmy – podsumował Prezes Rady Ministrów.

W obszarze obronności zapewniliśmy środki, które mają służyć realizacji kontraktów zagranicznych, ale także zasileniu naszego przemysłu zbrojeniowego. Premier przywołał przykład Huty Stalowa Wola, którą wsparliśmy 600 mln zł.

OSI MIL