08.06.2023 Wiceminister Wojciech Gerwel z wizytą w Arabii Saudyjskiej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Wiceminister Wojciech Gerwel z wizytą w Arabii Saudyjskiej08.06.2023

Podsekretarz Stanu MSZ 8 czerwca wziął udział w spotkaniu ministerialnym Globalnej Koalicji przeciwko Daesh w Rijadzie. Rozmowom przewodniczyli szefowie dyplomacji Królestwa Arabii Saudyjskiej oraz USA.

W wystąpieniu narodowym, wiceminister Gerwel podkreślił stałą gotowość Polski do współdziałania z innymi członkami Koalicji na rzecz pełnego wyeliminowania zagrożenia ze strony Daesh, a także pomocy ludności i od budowy terenów, na których działało to ugrupowanie. W tym celu zadeklarował wsparcie, które Polska zapewni poprzez odpowiednie organizacje międzynarodowe, jak ONZ czy FAO. – Będziemy działać na rzecz stabilizacji regionów Iraku, które zostały wyzwolone spod okupacji Daesh. Chcemy pomagać w zapewnianiu dostępu do wody na obszarach rolnych Syrii, a także wspierać syryjskich uchodźców przebywających w Libii, Jordanii i Iraku – podkreślił wiceminister. Polska pomoc, która wesprze wysiłki na rzecz stabilizacji w Iraku i Syrii, wyniesie w tym roku prawie dwa miliony dolarów.

Wiceszef polskiej dyplomacji podkreślił rosnące zagrożenie ze strony Daesh w Afryce, gdzie sytuację dodatkowo destabilizuje obecność, sponsorowanej przez Rosję, Grupy Wagnera. Wiceminister Gerwel zadeklarował silne wsparcie Polski dla działań Koalicji na rzecz minimalizowania zagrożenia płynącego ze strony ugrupowań terrorystycznych działających z terytorium Afganistanu.

Konferencja zgromadziła 86 państw i organizacji, które łączy współpraca na rzecz zwalczania zagrożenia terrorystycznego ze strony tzw. “Państwa Islamskiego”. Spotkaniu przewodniczyli ministro spraw zagranicznych Królestwa Arabii Saudyjskiej oraz Sekretarz Stanu USA.

***

Globalna Koalicja przeciwko Daesh powstała we wrześniu 2014r. z inicjatywy USA. Polska dołączyła do Koalicji w momencie jej powstania. Uczestniczymy w pracach Koalicji zarówno w wymiarze wojskowym, jak i pozamilitarnym, w tym w ramach prowadzonych działań stabilizacyjnych.

Biuro Rzecznika PrasowegoMinistrosdos Spraw Zagranicznych

Zdjęcia (3)

OSI MIL