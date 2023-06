Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

Подведены итоги финала Всероссийского инженерного конкурса (ВИК) 22/23. В ходе ежегодных соревнований студенты и аспиранты представляют инженерные проекты, которые должны быть направлены на решение перспективных задач по ключевым направлениям стратегии научно-технологического развития нашей страны. Организатор конкурса — Министерство науки и высшего образования России.

Среди призёров конкурса — студенты Передовой инженерной школы радиолокации, радионавигации и программной инженерии (ПИШ РПИ) МФТИ:

– Михаил Ревошин с проектом «Алгоритм кластеризации третичной обработки радиолокационной информации»;

– Анна Будникова с проектом «Модель взаимодействия RANS- и LES-областей для расчета пристенных течений методами отсоединенных вихрей».

«Подготовка инженерных кадров — это главная цель нашей школы, — говорит директор ПИШ РПИ МФТИ Максим Кудров, — поэтому мы всячески поддерживаем участие студентов в конкурсах, конференциях, олимпиадах по инженерной тематике. Участие в таких мероприятиях — важная веха в образовательном процессе. Студенты получают возможность апробировать инженерные методы и знания, полученные в ПИШ РПИ, и познакомиться с подходами, используемыми в других ведущих инженерных школах России. Выбранные нашими призерами направления проектов, “Передовые цифровые, интеллектуальные производственные технологии” и “Освоение и использование космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики”, актуальны для современной науки и способствуют технологической независимости нашей страны».

Всероссийский инженерный конкурс проводится в целях развития инженерного кадрового потенциала российской экономики посредством оценки индивидуальных инженерных проектов, инженерно-технических разработок квалификационных работ для устойчивого повышения общего уровня инженерной подготовки, а также популяризации инженерных профессий и инженерного образования в стране.

Всего в конкурсе в этом году приняли участие около 7000 человек из 26 регионов России.

