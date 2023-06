Слушатели программы МВА ГУУ пройдут стажировку в ОАЭ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Слушатели программы MBA Института делового администрирования и бизнеса Государственного университета управления пройдут стажировку в Аджманском университете науки и технологий (AUST), расположенном в Объединенных Арабских Эмиратах. Масштабный образовательный проект реализуется при поддержке бизнес-посла «Деловой России» в ОАЭ Максима Загорнова.

Участниками станут 23 студента программы MBA ИДАБ ГУУ,среди которых собственники бизнеса, топ-менеджеры госкорпораций и банков.

Это будет первая стажировка слушателей МВА ГУУ в ОАЭ – до этого подобные программы проводились в европейских вузах.

«Стажировки, помимо налаживания экономических связей, помогают представителям бизнеса познакомиться между собой, наладить коммуникацию, что, в свою очередь, позволяет усилить взаимную интеграцию», — отметил ректор ГУУ Владимир Строев.

Зарубежная стажировка по направлению «Современные технологии управления: успешный опыт развития бизнеса ОАЭ» стартует 11 июня и продлится две недели. В ходе обучения слушатели познакомятся с особенностями ведения бизнеса в ОАЭ. Программа включает мастер-классы от преподавателей AUST и посещение ведущих компаний ОАЭ: Noon, Huawei, Alef Real Estate, Emirates Global Aluminium, Aecom и другие.

Завершится стажировка 24 июня. По ее окончанию участники получат сертификаты Аджманского университета науки и технологий, который входит в десятку лучших университетов ОАЭ и в топ-660 мира в международном рейтинге QS.

Отметим, что Институт делового администрирования и бизнеса ГУУ сотрудничает с «Деловой Россией» уже несколько лет. На базе института действует одноименная кафедра, в рамках работы которой предприниматели объединения читают лекции и проводят мастер-классы для студентов. Проведение стажировки в Аджманском университете откроет новые возможности для слушателей программы MBA ИДАБ ГУУ на ближневосточном рынке.

