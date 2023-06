Source: MIL-OSI Russian Language News

Режим работы в предпраздничные дни и праздники Уважаемые клиенты! Предлагаем вашему вниманию информацию о режиме работы офисов Банка «РОССИЯ» на период с 10 по 12 июня. 10 июня офисы Банка работают в обычном режиме, за исключением: Удаленная точка обслуживания «Жигулина Роща»

г. Республика Крым, Симферопольский муниципальный район, Мирновское сельское поселение, с. Мирное, ул. Крымской весны, д. 5, корпус 1, помещение 330 10 июня обслуживание

не проводится 11 и 12 июня – выходные дни. С 13 июня все офисы Банка работают в обычном режиме.

