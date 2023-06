Проект «Научный полк». Архитектор Николай Хомутецкий: четыре года на передовой

Source: MIL-OSI Russian Language News

Николай Хомутецкий

В первое военное лето декан архитектурного факультета ЛИСИ (ныне СПбГАСУ), кандидат архитектуры Николай Хомутецкий (1905–1973) записался в добровольцы, отказавшись от брони. В составе 49-й армии Западного, затем – 2-го Белорусского фронта он прошёл боевой путь от Подмосковья до Берлина. Вернулся в родной институт лишь в конце декабря победного сорок пятого в звании майора, а через три года возглавил его.

К началу Великой Отечественной войны выпускник Ленинградского института инженеров коммунального строительства (затем ЛИСИ, ныне СПбГАСУ) Николай Хомутецкий был уже довольно известным специалистом и учёным в области архитектуры. В 1927 г. он поступил в институт и вскоре возглавил молодёжную группу Всероссийского объединения пролетарских архитекторов.

Разработанный этой группой проект дома-коммуны на две тысячи жителей получил вторую премию на конкурсе Ленсовета. В 1934 г. по его проектам были построены дома в жилом массиве «Красный Путиловец» на пр. Стачек, в 1936 г. – три школьных здания на 880 учащихся каждое (Введенская ул., 15; ул. Пестеля, 16; и Ярославская ул., 13). В 1937 г. он был избран первым председателем Ленинградского отделения Союза архитекторов СССР, по совместительству работал в «Ленпроекте», занимался подготовкой первого съезда архитекторов в Москве и был главным редактором журнала «Архитектура Ленинграда». В 1938 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1941-м стал деканом архитектурного факультета.

А вскоре грянула война. У ценного специалиста и декана факультета была бронь, но он добровольцем записался в Красную Армию.

После ускоренного обучения в Военно-политической академии – сразу на фронт. Так учёный стал инструктором Политотдела 49-й армии Западного, затем 2-го Белорусского фронта. 49-я Армия принимала активное участие в битве под Москвой с превосходящим по силе противником. Вела упорные оборонительные бои, сковывая немецкие войска. В таком пекле Николай Фёдорович принял боевое крещение. Он хорошо знал немецкий, поэтому в качестве переводчика участвовал в допросах пленных, изучал трофейные документы, писал антифашистские листовки, на передовой вёл спецпропаганду через мощную громкоговорящую установку. Получил контузию, но прошёл всю войну и встретил победу в Берлине.

В сложные послевоенные годы (1948–1952) Николай Фёдорович работал директором ЛИСИ. При его руководстве в институте были открыты новые специальности, в разы увеличилось число студентов. В 1951 г. в ЛИСИ провели первую учебно-методическую конференцию профессорско-преподавательского состава, на которой приняли развёрнутые решения, направленные на существенное улучшение учебной работы.

В 1955 г. Николай Хомутецкий защитил докторскую диссертацию, блестящий отзыв которой дал академик, известный живописец, искусствовед, педагог Игорь Грабарь. Всю свою жизнь Николай Фёдорович удачно сочетал практическую, педагогическую и научную работу. По его проектам в Ленинграде построено 12 различных сооружений.

В научных кругах Николай Фёдорович был широко известен как выдающийся учёный в области истории зарубежной и отечественной архитектуры. Он опубликовал большое количество работ по истории архитектуры, подготовил более 2500 специалистов в области истории архитектуры, был научным руководителем 15 аспирантов и соискателей.

