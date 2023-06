Первые два проекта получат более 175 млн рублей в 2023 году в рамках программы «доращивания»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Под председательством заместителя министра экономического развития РФ Максима Колесникова прошло первое в 2023 году заседание Грантового комитета в рамках программы «доращивания» технологических компаний под требования крупных российских корпораций. Грантовая программа реализуется в рамках федерального проекта «Взлет – от стартапа до IPO», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Программа «доращивания» является важным инструментом поддержки технологических компаний, направленным на разработку и внедрение новой продукции под задачи российских корпораций. Поддержка первых двух проектов на более 175 млн руб. в 2023 году – это еще один шаг к развитию инновационного потенциала России и укреплению ее позиций на мировой арене», – отмечает Максим Колесников.

Победителями текущего конкурсного отбора стали технологические предприятия из Москвы. Первая организация разрабатывает механизмы для подвижного состава железнодорожного транспорта с использованием новой отечественной эластомерной композиции. Одним из важнейших преимуществ разрабатываемого продукта будет стабилизация показателей энергоемкости (энергопоглощения) в диапазоне критически низких температур (от -40°С до -60°С), в том числе в условиях Крайнего Севера.

Вторым победителем стала технологическая компания, которая занимается производством сетевых промышленных коммутаторов. Данный продукт применяется для создания высокоскоростных защищенных промышленных сетей при создании различных систем управления. Реализация данного проекта позволит вывести на рынок высокопроизводительные отечественные промышленные коммутаторы с поддержкой интерфейсов 10 Гбит/с, отвечающие требованиям безопасности критической инфраструктуры.

Цель программы «доращивания» – поддержка проектов технологических компаний, связанных с разработкой (доработкой), созданием (расширением) производства и внедрением новой продукции под задачи российских корпораций. Так, в 2022 году были поддержаны 32 технологических компании на общую сумму 4,75 млрд рублей.

В ближайшее время АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций» планирует старт новой очереди конкурсного отбора. Подать заявку на участие в программе «доращивания», а также ознакомиться с основными требованиями можно на сайте inno-sc.ru.

