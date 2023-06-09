Об изменении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
С 09 июня 2023 г. решением НКО НКЦ (АО) на фондовом рынке и рынке депозитов изменяется верхнее максимальное значение отклонения цен заявок PcH_max по привилегированным акциям Банка Санкт-Петербург:
|№
|Торговый код
|Название
|Действующее значение параметра PcH_max
|Новое значение
параметра PcH_max
|1
|BSPBP
|Банк Санкт-Петербург ап
|40%
|10%
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