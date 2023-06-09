Об изменении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

С 09 июня 2023 г. решением НКО НКЦ (АО) на фондовом рынке и рынке депозитов изменяется верхнее максимальное значение отклонения цен заявок PcH_max по привилегированным акциям Банка Санкт-Петербург:

№ Торговый код Название Действующее значение параметра PcH_max Новое значение

параметра PcH_max 1 BSPBP Банк Санкт-Петербург ап 40% 10%



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