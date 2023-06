На V МАЭФ была награждена студентка ИИС ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

7 июня 2023 года в Большом зале Российской академии наук состоялся V Московский академический экономический форум, в котором приняли участие и делегаты из ГУУ. Тематика форума была связана с анализом мировых трендов экономического развития, определения роли и места России.

В рамках мероприятия состоялась церемония награждения победителей и лауреатов XXV Международного конкурса научных работ молодежи по экономике.

Президент Вольного экономического общества России, член-корреспондент РАН Сергей Бодрунов наградил студентку Института информационных систем Ольгу Плесскую дипломом II степени и денежной премией за научную работу «Проблема последней мили. Современные подходы и методы решения». Научным руководителем является заместитель директора ИИС по научной работе, доцент кафедры информационных систем Мария Белоусова.

Напомним, что диплом I степени было решено не присуждать. Чуть больше подробностей о проделанной работа мы сообщали ранее.

Ещё раз поздравляем с победой нашу студентку.

