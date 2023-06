Научный полк. Связующий поколения профессор Саломатин. Часть 2

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Николай Саломатин особенно ярко проявил свои организаторские способности при руководстве крупным многоотраслевым научным подразделением Московского института управления имени Серго Орджоникидзе – Научно-исследовательской лабораторией управления народным хозяйством (НИЛ УНХ).

Здесь им выполнено 27 научно-исследовательских хозрасчетных и бюджетных работ, в которых нашли теоретическое и методическое обоснование задачи управления производством и получили практическое применение на предприятиях машиностроительной промышленности («Знамя труда», «Калибр», Калининградский машиностроительный завод).

Активная научная деятельность профессора Саломатина проявилась в координации работ вузов страны по научной программе Госкомобразования СССР, а затем Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию «Управление машиностроением», научным руководителем которой он был с 1991 по 1994 год. В разработке программы приняли участие 24 вуза страны. Им была обоснована научная направленность исследований, разработан комплекс методических материалов по совершенствованию управления производством предприятий машиностроительной промышленности, как по технической подготовке производства, так и для основного производства.

В 1992-1997 годах научные интересы Николая Саломатина были сосредоточены в направлении разработки и внедрения новых информационных технологий в управлении производством. Им обоснованы и разработаны основные методические подходы к их реализации, обсуждены на ряде научных конференций, стали предметом рассмотрения на лекциях, в дипломных проектах, в диссертациях аспирантов.

Выполненные Саломатиным исследования в области автоматизации управления производством стали основным источником подготовки и защиты 22 кандидатских диссертаций, по которым он был научным руководителем, защищены также три докторские диссертации.

С 1960 года Николай Александрович вел активную педагогическую деятельность. Его лекции были наполнены глубоким содержанием рассматриваемых теоретических и практических вопросов управления производством. Каждая из них содержала новые идеи, практические рекомендации, направленные на совершенствование систем управления организацией.

Им было опубликовано 74 научных работы объемом 152 авторских печатных листа. Среди них 12 монографий, 21 учебник и учебные пособия. Его труды широко используются в производстве и учебном процессе вузов страны (Иркутский институт народного хозяйства, Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе и др.).

Николай Саломатин являлся членом Ученого совета Государственного университета управления и Института управления в машиностроительной промышленности, а также докторских и кандидатских диссертационных советов университета.

Превосходно зарекомендовал себя в общественной и патриотической деятельности. Являлся руководителем научно-исследовательской лаборатории по разработке темы истории управленческого образования. Результатом этой деятельности стало создание Музея истории, теории и практики управления в России. Под его редакцией была написана книга к 90-летию Государственного университета управления.

Николай Саломатин возглавлял Совет ветеранов ГУУ с 2005 года. За это время им была проведена работа по патриотическому воспитанию студентов ГУУ с участием преподавателей-ветеранов ВОВ. Под руководством Саломатина была организована работа по противодействию фальсификации истории ВОВ. Как результат – было организовано отдельное патриотическое направление в Центре учебно-воспитательных программ (в н.в. УМПиВР ГУУ), которое потом переросло в Историко-патриотический клуб «Звезда».

Предыдущая статья рубрики «Научный полк».

#научполк

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI