Научный вызов принял: фестиваль актуальных молодежных идей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Точке кипения «Политех» состоялся Фестиваль актуальных молодежных научных идей «Научный вызов принял», организаторами которого выступили студенты Высшей школы производственного менеджмента Института промышленного менеджмента, экономики и торговли. Фестиваль «Научный вызов принял» — это проект, который помогает юным ученым начать свой путь в науке. И благодаря ему, школьники и студенты проявляют себя в качестве исследователей и авторов первых научных статей.

Мероприятие было посвящено выстраиванию эффективных научных коммуникаций между представителями различных образовательных организаций и научных сфер. В рамках фестиваля прошли образовательные дни с использованием геймифицированных методов командообразования и обучения основам проведения научных исследований. Также состоялся конкурс представления научных идей, на котором ребята презентовали свои работы по таким темам как развитие Web 3.0 и цифровые метавселенные; промышленные роботы для строительства, обслуживания и управления объектами; цифровые двойники — технологии управления производственными процессами; развитие космической экономики; ESG-принципы в управлении компанией и производством; инновационное поведение в организации; «Энергетический переход» в современном мире и другие.

В фестивале и конкурсе научных идей приняли участие студенты разных институтов Политехнического университета, а также участники из российских и белорусских учебных заведений: студенты Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербургского горного университета, Санкт-Петербургского технического колледжа управления и коммерции, Белорусского государственного экономического университета, Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, и старшеклассники средних общеобразовательных школ № 693 Невского района, № 71 Калининского района, № 238 Адмиралтейского района, № 617 Приморского района и № 29 г. Калуги.

Каждая команда, принявшая участие в конкурсе, была сформирована из студентов и старшеклассников, которые представляли разные направления подготовки и учебные заведения. Таким образом, мероприятие позволило получить не только полезные знания и интересное общение, но и опыт работы в междисциплинарной команде.

Студенческая проектная деятельность — одна из важных составляющих образовательного процесса, которой в нашем институте мы уделяем большое внимание. Данный фестиваль ценен тем, что его идеологию и архитектуру программы продумывали и реализовывали сами студенты. Конечно, у них были наставники-преподаватели, которые помогали ребятам с организационно-документационной частью, но вся управленческо-коммуникационная составляющая мероприятия находилась в зоне ответственности студентов , — комментирует директор ИПМЭиТ Владимир Щепинин.

Основой для реализации фестиваля стала победа команды студентов Высшей школы производственного менеджмента на открытом конкурсе молодежных инициатив Polytech Project. В дальнейшем к реализации проекта присоединились пять команд студентов в рамках курса «Основы проектной деятельности». Среди них четыре студенческие команды ВШПМ, которые специализировались на маркетинге фестиваля, разработке игровых методик работы с участниками и управлении коммуникациями проекта на основе проведенной диагностики склонностей к профессиональной деятельности. Студенческая команда Института компьютерных наук и технологий разработала сайт фестиваля.

Жюри конкурса присудило победу смешанной команде студентов из Санкт-Петербургского технического колледжа управления и коммерции и Политехнического университета Марии Любецкой, Софье Песьяковой, Маргарите Синяковой и Ульяне Мухиной.

Второе место разделили между собой команда Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники в составе Анны Шлыкович, Лики Снопок, Александры Купрейчик, и команда старшеклассников средней образовательной школы № 71 Калининского района в составе Василия Окорокова и Любови Гапоненко.

Третье место заняли команда Политехнического университета в составе Сергея Рудакова и Екатерины Авдошиной, а также старшеклассница средней образовательной школы № 693 Невского района Анастасия Прохорова.

Ребята завели новые полезные знакомства, встретились друг с другом в удивительной атмосфере митапов, обсудили актуальные в научной сфере темы, обменялись мнениями и интересной информацией. На протяжении всего фестиваля участников поддерживали их наставники, которые помогали в достижении лучших результатов. Опыт организации данного мероприятия дал нам хорошую мотивацию на будущее , — поделилась своими впечатлениями студентка ВШПМ Евгения Филянина, руководитель команды организаторов фестиваля.

